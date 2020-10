Estos son los extraños trastornos de Kendall Jenner

La top model y hermana menor del clan Kardashian-Jenner, Kendall Jenner, no deja de sorprender por su belleza natural dentro o fuera de las pasarelas. Sin embargo, pocos conocen los extraños trastornos que ha confesado tener.

Trastorno del sueño

Fue en el reality show Keeping Up With The Kardashian, donde el ángel de Victoria's Secret dio a conocer uno de sus trastornos mas aterradores para ella, se trata de la parálisis del sueño.

"Me despierto en mitad de la noche y no puedo moverme", explicó Jenner a sus hermanas mayores, quienes quedaron atónitas ante la revelación.

"Es como si estuvieras dormido, y luego en medio de la noche... Básicamente, tu mente se despierta, pero tu cuerpo todavía está dormido; te despiertas y nada se mueve", expresó.

Es lo más espantoso del mundo entero, te vuelves loca porque todo lo que quieres es moverte y ahí estás, tratando de relajarte", añadió.

La modelo afirmo sentir miedo al despertar en medio de la noche sin poder mover su cuerpo en un país alejado de su familia.

Fobias

Como si el transaron del sueño fuera poca cosa, la aclamada modelo publicó en un blog personal su miedo irracional a los agujeros pequeños. Esto lleva el nombre de tripofobia y es más común de lo que parece.

Entre los hoyos que más me bloquean están los que aparecen en las tortitas, los de los panales de abeja o, peor aún, los de las flores de loto", compartió la 'celeb' a sus seguidores.

Las personas que comparten la fobia de Jenner suelen experimentar pánico, náuseas y sudores fríos al ver figuras geométricas formadas por orificios circulares. Tal repulsión podría una explicación evolutiva, señalan expertos, debido a que algunos animales venenosos suelen tener patrones geométricos y coloridos en la piel, por ejemplo: las arañas, cobras o el pulpo de anillos azules.

"Suena ridículo pero ¡mucha gente la tiene! No puedo ni mirar esos pequeños agujeros. Me provocan una enorme ansiedad. ¿Quién sabe lo que puede haber ahí dentro?", argumentó la modelo.

Tras esta explicación, Kendall señaló que su mayor problema de belleza es con los puntos negros en el cutis.

TOC

Kendall Jenner, al igual que otros miembros de su familia, ha revelado que tiene Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC, por sus siglas en Ingles).

A los 22 años otorgó una entrevista para la revista Harper’s Bazaar, donde se sinceró y hablo de los ataques de pánico que llega a experimentar en medio de la noche cuando algo no sale como lo tenía planeado.

"Tú me conoces y sabes cómo por el TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo) me pueden superar las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto", explicó Kendall a Cara Delevingne

En esa ocasión, la top model atribuyó el TOC al estilo de vida que comenzó a llevar con el inicio de las grabaciones de Keeping Up With The Kardashian.

“He tenido que crecer bastante rápido y lidiar con situaciones para las que la que la mayoría de jóvenes de mi edad no están preparados”, dijo.

La hermana de Kim Kardashian y Kylie Jenner explicó esta ansiedad ha crecido con el pasar del tiempo por el entorno en el que vive y las constantes críticas en las redes sociales.

“Te conectas en redes y ves a todo el mundo diciéndose cosas terribles. Es difícil estar positivo. Es difícil no ser devorado por toda esa negatividad”, expresó Kendall en la entrevista.

Algunos días solo quiero irme a vivir a una granja, no hablar con nadie y simplemente existir en mitad de ningún sitio”.

Cabe mencionar que además de Kendall, su madre Kriss Jenner es descrita como una persona perfeccionista por las personas que han trabajado con ella. Mientras que Khloe Kardashian ha dejado al descubierto su aversión al desorden durante el reality donde aparece con su familia.