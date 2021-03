Estos son los ganadores de las categorías latinas del Grammy 2021

México. En Los Ángeles, California, Estados Unidos se lleva a cabo en una ceremonia virtual la 63 entrega de los Premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos desde el Staples Center y el Centro de Convenciones, sin público, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

Y debido a la pandemia se entregan los premios Grammy en la ceremonia premiere donde se anuncian, entre otros, lo ganadores en las categorías latinas. Este día domingo desde las 12:00 horas se han estado anunciando a los ganadores de la edición 63 y en pocas horas inicia la ceremonia que promete la presencia de muchos artistas internacionales.

La ceremonia televisada se transmite hoy en vivo hoy domingo desde las 17:00 horas PTS por la cadena CBS y la nueva plataforma Paramount+, que requiere de una suscripción con pago. La conducción del evento estará a cargo del cómico Trevor Noah y se contará con cinco escenarios, uno para los presentadores y el resto para que canten los artistas invitados.

Y entre la lista de los artistas que cantarán en vivo en los premios Grammys también figuran Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, HAIM, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer y Megan Thee Stallion.

A continuación los ganadores en las categorías latinas de este año hasta ahora:

Mejor Álbum de Jazz Latino

TRADICIONES/ Afro-Peruvian Jazz Orchestra

(GANADOR) FOUR QUESTIONS/ Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

CITY OF DREAMS/ Chico Pinheiro

VIENTO Y TIEMPO - LIVE AT BLUE NOTE TOKYO/ Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Mejor Álbum de Música Tropical

MI TUMBAO/ José Alberto “El Ruiseñor”

INFINITO/ Edwin Bonilla

SIGO CANTANDO AL AMOR (DELUXE)/ Jorge Celedon & Sergio Luis

(GANADOR) 40/ Grupo Niche

MEMORIAS DE NAVIDAD/ Víctor Manuelle

Grupo Niche. Foto: cortesía

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluye tejano, banda norteño, gruperos, mariachi, ranchera)

HECHO EN MÉXICO/ Alejandro Fernández

LA SERENATA/ Lupita Infante

(GANADOR) UN CANTO POR MÉXICO, VOL. 1/ Natalia Lafourcade

BAILANDO SONES Y HUAPANGOS CON MARIACHI SOL DE MEXICO DE JOSE HERNANDEZ/ Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez

AYAYAY!/ Christian Nodal

Mejor Álbum de Rock o Alternativo

AURA/ Bajofondo

MONSTRUO/ Cami

SOBREVOLANDO/ Cultura Profética

(GANADOR) LA CONQUISTA DEL ESPACIO/ Fito Paez

MISS COLOMBIA/ Lido Pimienta

Mejor Álbum de Pop Latino/Urbano (pendiente)

YHLQMDLG/ Bad Bunny

POR PRIMERA VEZ/ Camilo

MESA PARA DOS/ Kany García

PAUSA/ Ricky Martin

3:33/ Debi Nova

Los artistas más nominados en este 2021 a los premios Grammy. Foto de Instagram

Mejor presentación de conductor de orquesta

ASPECTS OF AMERICA - PULITZER EDITION/ Carlos Kalmar, conductor (Oregon Symphony)

(GANADOR) IVES: COMPLETE SYMPHONIES/ Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)

CONCURRENCE/ Daníel Bjarnason, conductor (Iceland Symphony Orchestra)

COPLAND: SYMPHONY NO. 3/ Michael Tilson Thomas, conductor (San Francisco Symphony)

LUTOSłAWSKI: SYMPHONIES NOS. 2 & 3/ Hannu Lintu, conductor (Finnish Radio Symphony Orchestra)

Mejor dúo de pop/Grupo (Una de las categorías donde nominaron a artistas latinos)

UN DIA (ONE DAY)/ J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

INTENTIONS/ Justin Bieber Featuring Quavo

DYNAMITE/ BTS

(GANADOR) RAIN ON ME/ Lady Gaga with Ariana Grande

EXILE/ Taylor Swift Featuring Bon Iver

