Estos son los novios que habría tenido Belinda en su carrera artística

México.- Hace algunas semanas los cantantes Belinda y Christian Nodal dieron a conocer publicamente que mantienen una relación amorosa, lo cual desató gran revuelo entre sus seguidores, aumentando sus números en redes casi de inmediato.

Esto significó mucho, pues el interprete del Adiós Amor se había mantenido hermético en ese rubro durante su corta, pero exitosa carrera musical; en cambio, la mexicana de origen español siempre ha dado a conocer sus romances.

Por todo esto, nació entre los internautas una pregunta muy interesante, cúales son las parejas conocidas que ha tenido Belinda en su vida.

Christopher Uckermann

El cantante y actor nacido en México, famoso principalmente por su participación en la popular serie RDB, fue uno de los primeros novios (conocidos) de Belinda. Según información de diversos medios se conocieron cuando eran apenas un par de adolescentes, por lo que el amor les llegó tras trabajar juntos en producciones de la pantalla chica.

A pesar de que ellos no confirmaron nada en su momento, los medios de comunicación afirmaron que sí una y otra vez, incluso, se les veía juntos continuamente. ¿Amistad o una linda relación juvenil?

Maluma

Otra supuesta relaciónamorosa, pues nunca fue confirmada, aunque sus encuentros públicos se volvieron sumamente mediáticos. Las especulaciones nacieron porque se les miraba juntos frecuentementey en ocasiones mostraron señales de cariño. Aunque su amor nunca fue confirmado, cabe resaltar que tampoco negado.

Giovani Dos Santos

Una de las primeras, si no es que la primera, relación de Belinda que sí fue confirmada fue con el futbolista mexicobrasileño Giovani Dos Santos . El acto se dio tras mantenerse juntos en secreto alrededor de un año. Su noviazgo fue críticado con fuerza por la prensa.

Mario Domm

A pesar de que de nuevo no hubo confirmación o negación del amorió de Belinda con el vocalista del popular grupo Camila, Mario Alberto Domínguez Zarzar, mejor conocido como Mario Domm, sus seguidores y medios de comunicación no se cansaron de afirmar que sus encuentros públicos se debían a una relación sentimental.

Criss Angel

Su relción con el mago de origen estadounidense fue una de las más polémicas que ha mantenido la interprete de "Sapito", pues a pesar de que sí hubo una confirmación de esto, Criss Angel la calificó como mujer “oportunista e interesada”. ¿Por qué será?

Octavio García “El Payo”

Belinda no solo tuvo relaciones con futbolistas y cantantes, el famoso torero Octavio García también habría pasado por sus labios; aunque no hay mucha información al respecto, medios especulan que “El Payo” supuestamente prestó dinero a la cantante para pagar a Criss Angel por su participación en el video musical ‘Báilalo’.

Pepe Díaz y Ben Talei

No escribidos dos al mismo tiempo por lo que probablement te pasó por la cabeza, sino porque estos dos no son precisamente artistas. La relación de Belinda con Díaz duró aproximadamente seis meses, pero no llegó a buen final. Mientras la que habría tenido con el reconocido cirujano plástico Ben Talei nunca se confimó, pero hizo explotar los medios después de que el médico publicara una foto de la bella mujer.

Lupillo Rivera

El Cantante y compositor Lupillo Rivera fue supuestamente una de las últimas parejas de Belinda, con quien compartió créditos en el programa de Televisa ‘La Voz Senior’, donde sus seguidores aseguraban que tenían "buena química".

Los rumores comenzaron después de que el hermano de la fallecida Jenni se hiciera un tatuaje de gran tamaño con el rostro de Belinda.

Christian Nodal

Actualmente su pareja es el sonorense Christian Nodal, quien puso fin a los rumores de su noviazgo publicando en redes sociales una fotografía donde se les ve muy románticos, acompañada por un texto qué decía: “Te amo”.

A pesar de que millones de personas han conodido los amores de Belinda, hay una gran parte de la opinión pública que no cree en ellos, afirmando que se trataron de estrategias publicitarias en busca de ganar fanáticos. Tú tienes la última palabra.