Estos son todos los artistas que se presentarán en los MTV VMAs 2020

Estados Unidos.- Estamos a muy poco tiempo para que los MTV Video Music Awards se celebren en su edición 2020 y las expectativas son muy altas, pese a que será una entrega de premios muy diferente a las demás, pues no habrá público y todo será a sana distancia debido a la pandemia mundial por coronavirus.

La ceremonia se transmitirá de manera virtual y desde inicios de este mes de agosto se ha ido conociendo poco a poco a quienes estarán presentes para deleitar con increíbles presentaciones en vivo, pero cada día que pasa se van aumentando nombres, por ahora te contamos quiénes son todos los confirmados de momento.

BTS se presentará en los VMAs. Foto: Instagram

En los primeros días de agosto se confirmó que estarán presentes BTS, J Balvin y Doja Cat, lo cual es un buen anuncio inicial de los performers de este año, pues todos tienen una gran cantidad de fanáticos. Esta semana se reveló que también participarán The Weeknd, Maluma, Roddy Ricch y CNCO, esto a través de las redes sociales.

J Balvin se confirmó los primeros de agosto. Foto: Instagram

Hace pocos días se confirmó lo que se mantenía en especulaciones desde el anuncio de la premiación; la presentación de Lady Gaga, se trata de una muy esperada, pues la cantante no asistía desde 2013 a la gala y muchos ya estaban ansiosos por que se confirmara si este año acudía o no.

Fue la misma cantante quien confirmó a través de sus redes sociales que estaría presentándose en la gala con una especial presentación, lo cual tiene con las expectativas muy altas a sus fanáticos, debido a que recién sacó su nuevo disco y ha sido todo un éxito mundial.

Aunque se confirmó su asistencia a la gala, no se ha confirmado que Ariana Grande también acuda, lo cual tiene desesperados a sus seguidores, pues se esperaba que, de confirmarse, ambas interpretes cantaran "Rain on me", su colaboración y más reciente sencillo de Gaga. Dicho tema lidera con ocho nominaciones, entre las cuales destaca "Video del año".

Los candidatos para este año en la categoría "Mejor video del año" son, además de "Rain on Me" de Lady Gaga y Ariana Grande, "Everything I Wanted" de Billie Eilish, "Blinding Lights" de The Weekend, "The Man" de Taylor Swift, "Life Is Good" de Future ft. Drake y "Godzilla" de Eminem ft. Juice WRLD.

Para Artista del año se colocan: Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd.

La cantante y actriz Keke Palmer será la anfitriona de este año, en el show que se llevará a cabo desde el Barclays Center, en Estados Unidos, y cuatro escenarios más en distintas ubicaciones hasta ahora desconocidas con la intención evitar aglomeraciones.