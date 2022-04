"Estoy aquí Las Vegas", el rapero J-Hope al fin reunido con BTS, listos para los Premios Grammy 2022

En días anteriores, Big Hit Music informó a ARMY que el rapero, compositor, productor, cantante y bailarín surcoreano J-Hope, había dado a positivo a Covid-19. Tras unos malestares en la garganta, el integrante de la boyband BTS acudió a un hospital para hacerse una prueba de PCR y el resultado, es que se había contagiado de este virus.

Ante esto, Jung Hoseok, de 28 años de edad, permaneció varios días en cuarentena, recibiendo su tratamiento en su casa. "Ha completado tres dosis de la vacuna Covid-19 y actualmente, no presenta ningún síntoma extraordinario aparte de dolor de garganta", manifestó la agencia que representa a BTS mediante un comunicado.

Debido a que J-Hope no había recuperado por completo su salud, no pudo viajar en días recientes con sus amigos de la banda, con destino a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde asistirán a la entrega de los Premios Grammy 2022 y posteriormente, darán cuatro conciertos presenciales en esta misma ciudad, en el Allegiant Stadium (8, 9, 15 y 16 de abril), como parte de su tour mundial "Permission to dance on stage".

Hobi mejoró su salud y concluyó su cuarentena, por lo que comenzó de inmediato todos los preparativos para viajar desde Seúl, Corea del Sur, hasta Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para reunirse con sus amigos.

"¡Se acabó la cuarentena! ¡Me uniré a ustedes de inmediato de acuerdo con el procedimiento! Nuestras ARMYs también están en una situación diferente cada día, así que cuida tu salud y no te enfermes", fue el mensaje que escribió el Idol en Weverse para sus millones de fans.

Ayer viernes, J-Hope se dirigió al Aeropuerto Internacional de Incheon en la capital de Corea del Sur, para tomar un vuelo y trasladarse a Las Vegas. Las imágenes fueron difundidas por varios medios de comunicación surcoreanos. "Tengo muchas ganas de irme rápido, quiero ver a los chicos", había externado en Weverse, previo a su viaje.

Luego de más de 10 horas de viaje, el joven y extraordinario rapero llegó a su destino. En su cuenta personal de Instagram (donde tiene más de 32 millones de seguidores), compartió unas fotografías y videos de su arribo a la llamada "capital del entretenimiento mundial" o "la ciudad del pecado".

J-Hope expresó que le iría muy bien.

"Estoy aquí Las Vegas", expresó en unos videos publicados en las stories de su perfil. Sin duda alguna, recibió una calurosa bienvenida por parte de RM, Jin, Suga, Jimin, V y Jungkook, ya que pasaron varios días sin poder verse.

BTS se prepara para arrasar en la 64.ª edición de los Premios Grammy, galardones otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. El magno evento tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Bangtan Sonyeondan está nominado en la categoría "Mejor interpretación pop de dúo/grupo", por su éxito mundial "Butter". En esta terna también se encuentra: Tony Bennett & Lady Gaga, Justin Bieber & Benny Blanco, Coldplay y Doja Cat. Además, llevarán a cabo una presentación musical.