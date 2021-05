"Estoy arrepentidísimo": Juan Osorio confiesa que llegó a golpear a sus padres cuando era adicto

Luego de las críticas a Juan Osorio, quien admitiera que daría trabajo a Eleazar Gómez luego de su escándalo por violencia a su ex pareja, el productor señaló que él mismo ha cometido ese tipo de errores.

Mencionando que todos los seres humanos cometen alguna vez en su vida errores fatales como los de Eleazar Gómez, Juan Osorio admitió que en algún momento llegó a golpear tanto a su padre como a su madre.

Esto, admitió, fue hace años, cuando atravesaba una fuerte adicción al alcohol y a las drogas que lo hacía más violento.

En referencia a sus pasadas declaraciones sobre Eleazar Gómez, en un encuentro con la prensa Juan Osorio comentó que de momento no tiene nada planeado con el actor, aunque en un futuro quizás pueda darse ese acercamiento.

“Yo creo que ahorita tengo muy estructurada la novela donde vamos, y la verdad es que ahorita no hay necesidad, no hay personajes nuevos, entonces yo creo que eso sería un proyecto a futuro”, reveló. “Errores tenemos todos en la vida y yo no soy nadie para juzgar a las personas. Si el personaje es adecuado y va para él con gusto lo invitaría a participar”.

Ante las críticas que recibió luego de señalar que sí contrataría a Eleazar Gómez, quien pasó más de cinco meses en prisión por violencia a su ex pareja, Tefi Velenzuela, el productor dijo que entiende el motivo por el que se colocó en el ojo del huracán.

“Yo respeto la opinión de las personas que se refirieron a mí de esa manera, pero todos los seres humanos hemos (tenido errores)”, agregó.

Fue ahí cuando el ex de Niurka Marcos y padre de Emilio Osorio hizo una fuerte confesión, al decir que en su momento llegó a cometer agresión física contra sus padres bajo los efectos de sus adicciones.

“Yo no he golpeado a una mujer, pero golpeé a mi papá que ya se murió, golpeé a mi mamá cuando era adicto. Tú golpeas de manera más fuerte a tus seres queridos y no te das cuenta”, dijo. “Todos lo seres humanos cometemos errores, pero también todos los seres humanos tenemos la fuerza para salir adelante”.

Juan Osorio comentó que el haber sido violento con su propia familia no es algo que le llene de orgullo, pero que ese arrepentimiento lo llevó a buscar ser una mejor persona.

“Sí, estoy arrepentidísimo, por supuesto. Por eso hoy trato de ser mejor ser humano todos los días”, concluyó.