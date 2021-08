"Estoy bien, no tengo ningún síntoma", expresó César Bono; así fue su cadena de contagio de Covid-19

El pasado fin de semana se dio a conocer que el actor y comediante mexicano César Bono, uno de los integrantes del exitoso show de televisión "Vecinos", había dado positivo a Covid-19 y que por complicaciones en su salud, había sido hospitalizado de emergencia.

Tras los rumores con respecto a su salud, el mismo César Bono dio a conocer en una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, que efectivamente se contagió de Covid-19 y afortunadamente no tenía ningún síntoma, así mismo reveló cómo fue su cadena de infección.

"Estoy muy bien, no tengo ningún síntoma, yo se lo atribuí a que me vacuné a tiempo y que había tenido todos los cuidados, pero me dicen que hay gente vacunada que está muy grave, entonces, creo que el dicho popular es que 'cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca, ni aunque te pongas'".

César Bono, protagonista de la puesta en escena "Defendiendo al cavernícola", comentó que estaba en un proyecto de Paramount, "de repente salí positivo". Una de sus compañeras de dicho proyecto se contagió en un aeropuerto y ella contagió a unas personas de maquillaje.

"Jamás acostumbro maquillarme, pero en este proyecto me estaba pintando el pelo porque hacía a un chavorruco, entonces ahí lo adquirí".

El actor de 70 años de edad, quien en meses anteriores había recibido sus dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, se estará realizando varios exámenes para saber cuando de negativo. Supuestamente César Bono se contagió el miércoles de la semana pasada, "por lo tanto dentro de dos miércoles me hacen nuevamente pruebas, esta gente del proyecto es de Estados Unidos y ya sabes la solidaridad y profesionalismo, ayer me hicieron pruebas de sangre aquí en casa".

Asimismo el actor da gracias a Dios de que no tenga dolor algún: "yo ya estaba amolado antes del Covid así que no me ha sorprendido nada, aquí andamos, esperando a salir de esta".

