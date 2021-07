"Estoy cansada de cada humillación": expareja de José Manuel Figueroa lo acusa de abusos físicos

México. José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian y quien también es cantante, es acusado de malos tratos y abuso físico por parte de su expareja sentimental Farina Chaparro.

En distintos portales de noticias se comparte información al respecto e incluso unos audios en los que se escucha una discusión entre José Manuel Figueroa y Farina; destacan gritos y agresiones.

Farina es modelo y habría sufrido violencia y malos tratos en la relación que tuvo con José Manuel. Uno de los videos que se filtraron fue grabado por él y aparentemente con la finalidad de burlarse de la situación.

Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, se escucha decir a Farina.

Farina Chaparro. Foto de Instagram

La modelo le hace ver a José Manuel en la misma grabación que la hirió en el cuello y le señala los golpes. "Este golpe me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado”, se escucha que le expresa.

A través de sus redes sociales, Farina menciona que puso una denuncia ya y los audios se han mostrado en ellas también, incluso en programas como Todo para la mujer con Maxine Woodside y Sale el sol.

En su Facebook Farina también ha colocado algunas imágenes y señala que confía en la investigación que se hace sobre su caso.

El dinero es lo de menos. Quien me conoce no me conoce como una interesada sino ¡todo lo contrario!”, escribió Farina, quien también ha dicho que no busca fama.

Foto de Instagram

No te vayas a enojar, pero si mis fans ven este video se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, dijo José Manuel, mientras ella expresa: "¡Ya no puedo más!".

Alfonso Arnáez, abogado de Farina, en entrevista con Ventaneando dice que la denuncia que presentarán oficialmente dentro de unos días será por violencia familiar en contra de José Manuel, quien también ejerció en su cliente violencia psicoemocional.

Estos actos no son normales, nadie tiene por qué soportarlos; Farina está en terapia y ha soportado violencia física y verbal durante varios meses", explicó el licenciado también.

