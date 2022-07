"Estoy cerca del final", Andrés García, herido y cansado, preocupa con triste VIDEO

México. Demacraco, cansado y débil, así luce el actor Andrés García en un video que comparte en Facebook, además confiesa: "estoy cerca del final..."; dicho contenido se viraliza en redes sociales.

Andrés García, de 81 años de edad, uno de los galanes más famosos y atractivos entre los años setenta y ochenta principalmente, preocupa a sus seguidores en redes al compartir que se siente mal de salud.

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más."

Foto de Agencia México

En el video que el señor Garíca comparte en Facebook aparece con él su esposa, quien lo peina, luego él come pollo, pero su semblante es de cansancio.

"Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final, no sé, capaz y me voy, me estoy callendo...", expresa el señor García, mientras que su esposa le responde: "te vas a poner bien, Andrés."

"Hay que saber adaptarse a los pasos de la vida, lo de irte solo lo dispone Dios, ahorita te vas a reponer y vemos un programa bonito en la casa", la dice también la señora a don Andrés.

Andrés García habla con bastante lentitud, apenas se le entiende lo que habla, pero le da ánimos para que se sienta bien y le pnga ganas a su recuperación, sin embargo él reconoce que tiene fatiga y le han aparecido hemorragias o hematomas en su cuerpo, y antes tuvo acumulación de líquido en el abdomen.

"Estoy en que si me llevan a cremar o me llevan en una lanchita y allí me queman, en la playa", menciona don Andrés García al referirse a lo que desea que hagan con su cuerpo una vez muerto, mientras que su señora ríe y le contesta: "¡si no eres vikingo!".

A manera de broma, la señora le dice lo que hará con su cuerpo cuando muera: "te voy a mandar congelar, te pondré en un vidrio con una acha y que diga: 'rómpase en caso de guerra'".