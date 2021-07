"Estoy en el peor momento": Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, muestra su desesperación en audios filtrados

México. Larry Ramos, la pareja sentimental de la cantante Ninel Conde, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y es acusado de fraude a unas 210 personas, está desesperado por su situación, según lo expresa él mismo en unos audios.

A través de unos audios filtrados que siguen circulando en redes sociales se escucha decir a Larry que se encuentra en el peor momento de su vida, tras ser arrestado, y la pasa muy mal.

Deseo que te vaya bien en la vida, a mi no me ha ido bien, no estoy bien, ahora mismo estoy en una situación, en el peor momento de mi vida”, dice Larry en un audio que se difundió en el programa de televisión Suelta la sopa, de Telemundo.