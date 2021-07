"Estoy harta del bullying": Frida Sofía explota por comparaciones con Michelle Salas

México. Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, vuelve a "encenderse" en contra de su sobrina Michelle Salas, pues nuevamente internautas en redes sociales la comparan con la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel.

Michelle Salas impactó con su presencia en el Festival de Cannes 2021, donde lució con un atuendo envidiable, y a raiz de esa visita, en redes volvieron a compararla con Frida Sofia.

Frida Sofía. Foto de Instagram

Pero muchas personas más opinaron al respecto e incluso apoyaron el comentario anterior, por lo que hicieron notar que quizá "reprueban" el proceder de Frida Sofía respecto al escándalo que se ha armado por una supuesta violación de su abuelo Enrique Guzmán hacia ella cuando era niña.

Frida Sofía inmdiatamente hizo público en sus redes que le están haciendo bullying y añade que le molestan las comparaciones con Michelle Salas.

Y regresamos con las comparaciones y agresiones sin razón alguna. Ya estoy harta de las comparaciones y el bullying", escribió Frida Sofía en Instagram junto a los cientos de críticas que ha recibido en los últimos días.

Frida Sofía hace énfasis en que la gente no para de hacerle "burlas" en redes y sobre todo no dejan de compararla con Michelle, cosa que le disgusta, porque son dos mujeres completamente distintas en muchas cosas.

Siempre se burlan de mí al compararme con esta mujer, por qué me dicen que tengo que ser como ella. No conocen a ninguna de las dos y nosotros no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, ¡compárenla con su hermana! Tendría un poco más de sentido", destaca Frida en Instagram.