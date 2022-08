"Estoy malito. Muy débil", sin ánimo, Andrés García revela que está ENFERMO de nuevo

México.- Luego de todos los problemas de salud que ha atravesado el actor dominicano-mexicano, Andrés García, revela que de nueva cuenta está pasando un mal rato, desatando la preocupación entre sus fanáticos.

Hace casi un mes, el artista de 81 años de edad fue hospitalizado de emergencia, a poco tiempo de haber confesado en un video de su canal de YouTube que se sentía cerca del final, lo que hizo que toda la atención se centrara en él.

Ahora, durante otro video reveló que de nueva cuenta se encuentra muy enfermo y débil: "Este programa lo tengo que hacer desde la cama porque ando un poco malito y no quiero dejarles de mandarles su programa semanal".

De la misma manera, contó cómo se siente actualmente de salud: "No sé de qué estoy malito, voy a tener que hacerme un nuevo análisis o se me bajó la hemoglobina, a partir de que tuve leucemia me quedó muy baja y si baja por alguna razón, ya me quedo muy débil".

El ícono del mundo del espectáculo mexicano, Andrés García, ha estado frágil de salud por lo que les agradece a sus seguidores todo el apoyo que ha recibido por ello: "Les agradezco con el alma que vean mi programa, espero que les guste y seguiremos haciéndolo lo mejor posible cada vez. Sean muy felices y disfruten y sonrían", concluyó.

