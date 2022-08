"Estoy muy decepcionada de esta generación", Lolita Cortés dice por qué abandonó el panel de críticos

El pasado fin de semana se llevó a cabo la semifinal de La Academia 2022, donde Eduardo se convirtió en el último expulsado de la decimotercera generación de este reality show producido por TV Azteca. La actriz y cantante de teatro musical Lolita Cortés, se molestó ante la salida del participante antes mencionado, por lo que decidió dejar el panel de críticos y salir del foro de televisión.

En una entrevista para el programa de Maxine Woodside en Grupo Fórmula, Lolita Cortés manifestó estar muy decepcionada de esta generación de La Academia, pues muchos participantes talentosos, como es el caso de Eduardo, han sido desaprovechados.

Estoy muy decepcionada de esta generación, creo que tuvimos mucho talento y ha sido completamente desaprovechado.

Asimismo, la llamada "juez de hierro" señaló que lo falló en la edición 2022 de este reality show, fue que no quien se hiciera responsable por las cosas que no estaba funcionando. "No hay alguien que se pare y diga: 'lo siento, tienes toda la razón', o cargue con la culpa, deja la culpa, la responsabilidad de no haber hecho las cosas bien".

Por otra parte, Lolita Cortés mencionó que se toma con humor todos los memes que han surgido a lo largo del programa, inspirados en las críticas que ha dado a los alumnos, sus confrontaciones con el director Alexander Acha y más.

"Les agradezco los memes, todo lo que hacen con mi imagen, no me molesta en nada, todos tenemos nuestro punto de vista, derecho a opinar, a estar en favor o en contra, lo entiendo perfectamente; lo único que les pido es que no hablen sin saber, tengan cuidado, peor que una boca llena es una mente vacía".

En redes sociales, se viralizó la reacción de Lolita Cortés al darse a conocer que Rubí Ibarra había pasado a la final de La Academia y posteriormente, Eduardo fue expulsado.

"Una gran experiencia, una gran familia, un gran público, grandes maestros", expresó Eduardo con lágrimas en sus ojos y muchos sentimientos encontrados. "Gracias gente, muchas gracias, los amo, los llevo en mi corazón. Hija, todo lo que hice es por ti, amor, por toda mi familia. Los amo y los llevo en mi corazón".