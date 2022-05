"Estoy nervioso de alegría", la reacción de Julión Álvarez al ser sacado de la lista negra de la OFAC

La mañana de este viernes, Julión Álvarez recibió una llamada telefónica de uno de sus abogados, "me despiertan con esa noticia: 'felicidades, amigo, hemos llegado y estás libre'".

"Hoy obtenemos una carta donde se menciona mi nombre, cumpliendo con todos los requisitos o ya no teniendo esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista", comentó Julio César Álvarez Montelongo, nombre verdadero del cantante, durante la rueda de prensa. Ahora, ya puede reactivar sus actividades financieras como cualquier otra persona , "como cualquier otra empresa lo hace, incluso hasta con personas y empresas americanas".

A lo mejor me ven un poco serio, pero estoy nervioso de alegría, de una satisfacción difícil de poder expresar, porque son situaciones que nos tocaron vivir a toda la gente que me rodea, el equipo de trabajo, la familia.

Francisco Inzunza

