"Estoy orgullosa de cada paso", Laura G recuerda a Loret de Mola y el "Cabañazo"

México. Laura G es criticada por usuarios en redes sociales por su participación en el reality show Quiero cantar, pero también le recuerdan que años atrás protagonizó el "Cabañazo" junto a Carlos Loret de Mola.

Laura G responde a comentarios alusivos al famoso "cabañazo" del que fue fuertemente criticada y en el que tuvo qué ver el periodista Carlos Loret de Mola. "Síganlo recordando, yo ya lo superé y me siento orgullosa de cada paso".

Laura G y Carlos Loret de Mola fueron captados entrando a una cabaña diez años atrás y las imágenes se difundieron a nivel nacional en una revista de espectáculos, tras ello se hizo público que entre los dos había un romance.

Actualmente Laura G participa en el reality show de Venga la Alegría, Quiero cantar, donde le llueven críticas por su talento; los "haters" la atacan con comentarios de todo tipo y ella les responde.

Los ataques a Laura G comenzaron esta vez luego de que en el citado reality lloró al cantar Vida de rico, y tras ver imágenes en pantalla de su familia, luego se emocionó y le llovieron críticas de todo tipo.

Internautas de plataformas digitales expresaron que el llanto de la popular conductora era ridículo, luego le recordaron el ya referido "Cabañazo" y ella en Instagram escribió esto:

“Yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé. No volví a hacerlo, aprendí y listo.”

Laura G también les deja en claro a quienes la critican y atacan que si piensan que recordándole el "Cabañazo" la dañarán, pues se equivocan, ya que es cosa del pasado; "cosa que vivo y cosa que me destruye, la sano, la proceso", expresa.

Laura G es originaria de Monterrey, Nuevo León, México y se ha posicionado como una de las conductoras más talentosas en la televisión mexicana, puesto que es muy profesional, y mientras a muchos les encanta su trabajo, otros no simpatizan con él.