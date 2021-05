Estoy tranquila, aunque vea tanto hate: Natalia Alcocer tras salir de 'Survivor México 2021'.

Tras su salida del reality 'Survivor México 2021', la actriz Natalia Alcocer confiesa que no cambiaría su experiencia en el reality, ni ninguna de sus acciones y pide a los seguidores del programa no atacar a los familiares de los participantes a través de redes sociales.

Sin arrepentimientos

Natalia Alcocer, reciente eliminada del reality de Azteca Uno, dice que nunca se arrepiente de nada en su vida y 'Survivor' no es la excepción. “Survivor es una de las cosas más difíciles, pero más gratificantes, que he hecho. No solamente estoy orgullosa de mí, conocí gente increíble, estuve en lugares que, si no hubiera sido por el proyecto, yo creo que no habría conocido".

Survivor me regaló las noches con las estrellas más hermosas, la playa, mis compañeros. Es muy raro porque también me regaló cosas muy difíciles: un hambre brutal, cansancio, dolores de cuerpo que ni juntando mis tres partos hubiera sentido.

La también empresaria e influencer señala que es muy mala haciendo estrategias, y su arma fue procurar ser ella misma y accionar de forma que sus hijas estuvieran orgullosas. “Estoy tranquila. Aunque vea tantos comentarios de hate, yo no me arrepiento de lo que hice. Todo lo que hice y dije lo volvería a hacer igual, no le cambiaría nada”.

El equipo de Halcones sentenció a Natalia Alcocer en el concejo tribal.

En las últimas semanas, los señalados como miembros más débiles del equipo de Halcones han votado en el concejo tribal contra los eslabones más fuertes. Natalia Alcocer, una de las mujeres más competitivas de su equipo, apunta que esta estrategia puede funcionar por el momento, pero eventualmente tendrán que repensarlo.

“Yo siempre digo que tiempo al tiempo, y este nos dirá lo que era correcto o no. Yo estoy consciente de que los Halcones tienen que dejar de ser tantos, porque Jaguares es una tribu muy fuerte, hay personas que son habilidosas para muchas cosas y, obviamente, entre más veces pasen, más fuerte te empiezas a volver; y nosotros, entre más somos, más trabajo nos cuesta hacer los equipos, encontrarle la mañita a un juego”, comparte para DEBATE vía telefónica.

Uno de los votos en su contra fue dado por Adianez Hernández, una de sus mejores amigas dentro de Survivor, quien entre lágrimas dijo que le dolía ver a Natalia llorar por estar alejada de sus hijas después de tantas semanas. La última eliminada descarta que haya enojo por ello. “Creo que para ella fue un voto difícil, Adi me lo dijo, no es que yo saliera y lo descubriera. Adi y yo hicimos un equipo increíble y nos volvimos hermanas; como dormía al lado de mí, sabía que me estaba costando estar lejos de las niñas o que las estaba extrañando. Creo que fue su lado maternal, rodeado de amor, que dio ese voto”.

Controlar el bullying

De miércoles a viernes de 19:30 a 22:30 horas y domingos de 20:00 a 23:00 horas (hora Ciudad de México) es transmitido 'Survivor', horas en que acapara los primeros lugares de tendencias en Twitter. Los encontronazos entre Jaguares y Halcones, o entre los participantes de un mismo equipo y sus acciones, han llevado a que la polémica salga de la competencia y que incluso las familias de los competidores sean atacadas. En ese sentido, Natalia Alcocer pide respetar más y no utilizar el ciberbullying contra los niños.

Natalia Alcocer se convirtió en una figura polémica y competitiva en 'Survivor México'.

“Me encanta que haya esta pasión por el programa y que los haters nos echen y nos mienten, pero no podemos olvidar que es un programa de televisión, y al final no pasan todo lo que estamos viviendo y que nosotros sabemos. Nosotros decidimos entrar al programa, y a nosotros que nos amen, que nos odien, pero que a las familias no las toquen, que no se vayan contra ellas. Me preocupa. A las esposas y los niños les ha tocado mucho. Mucha gente habla de bullying, mucha gente habla de que hemos (los participantes) tratado mal a personas, y ellos son los primeros que hacen bullying a niños que ni la deben ni la temen”.

Aunque su llamado dream team (Paco Pizaña, Gary Centeno, Adianez Hernández y Pablo Martí) son fuertes candidatos a llegar a la final, Natalia reconoce que Kristal Silva, Cyntia González y el sinaloense Julio Barraza, del equipo Jaguares, también seguirán sorprendiendo en 'Survivor México' como hasta ahora.