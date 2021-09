"Estoy yo contigo y no me he ido", la fallecida Magda Rodríguez se comunica con su hija Andrea Escalona

La conductora de televisión Andrea Escalona, quien forma parte del elenco del programa "Hoy", aseguró en una entrevista para TVyNovelas, haberse comunicado con su fallecida mamá Magda Rodríguez, quien fuera una reconocida productora de televisión y falleció en noviembre de 2020. Asimismo Magda mandó un mensaje a su hermana Andrea Rodríguez.

Supuestamente Magda Rodríguez se comunicó con su hija y su hermana, a través de la médium colombiana Deseret Tavares. De acuerdo con Andrea Escalona, Deseret vio a su mamá sonriendo, atacada de la risa y hasta se burlaba de ellas.

Cuando me vio llorar me decía: 'no llores, todo está bien, aquí estoy yo contigo y no me he ido'.