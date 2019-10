Estrellas mexicanas arremeten en contra de Sarita Sosa

Mucho enojo y críticas han surgido contra Sarita Sosa, la hija de José José, por ocultar el cuerpo de su padre ante sus hermanos mayores, Marysol y José Joel, quienes desesperadamente buscan conocer el paradero de los restos de su padre y ver el cuerpo.

Pero la joven se ha negado desde el anuncio del fallecimiento del cantante, es hasta este momento en que los tres hermanos se reunirán en el consulado mexicano en Florida para hablar y discutir sobre las acciones tomadas por la hija menor de "El Príncipe de la Canción".

Tras las malévolas acciones de Sarita, muchas estrellas mexicanas han expresado su opinión sobre el contexto, famosos como Carmen Salinas, Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Maxine Woodside, sólo por mencionar algunas, han arremetido en contra de la hija menor del intérprete de 'La Nave del Olvido'.

¿Por qué no hay sensibilidad en estos momentos? Yo creo que no es para tomar esa actitud de tratar así a los pobre chavos. Es que el pueblo de México está indignado. Si no deja este a Pepito y a Marysol ver a su papá aquí en México, júralo que no vas a vender ni un sólo disco, si es que llegas a grabar", agregó refiriéndose a Sarita.