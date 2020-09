Estrellas que probaron suerte en el cine para adultos antes de ser famosos

Aunque muchos no lo crean, varias celebridades que hoy en día, son reconocidas a nivel mundial tienen un oscuro pasado, pues iniciaron en el cine para adultos, es por eso que te mostraremos, quienes empezaron por este medio y a quienes se le escapó un video de contenido explicito que hoy en día circula por las redes sociales.

La primera en aparecer en esta lista es la bella actriz Cameron Diaz de 48 años de edad y originaria de San Diego, quien para muchos fue un símbolo sexual en la década de los noventa, debido a su belleza natural. Lo que pocos saben es que Cameron Diaz probó suerte en el cine para adultos, pero se alejó para conseguir éxito en Hollywood, lo cual logró, púes la película de La Mascara a lado del actor Jim Carrey de 58 años se lo dio.

Tras su éxito en el cine Cameron Diaz decidió callar a la industria para adultos para la que trabajó en su juventud, pero hace poco se filtró su video en las redes sociales y ha sido una bomba para todos.

Sylvester Stallone de 74 años y quien es toda una leyenda en Hollywood, también empezó en la industria del cine para adultos desde muy joven, pero la necesidad económica, fue lo que impulsó a Sylvester Stallone a convertirse en actor del porno, donde le llamaban 'El Semental Italiano', y aunque él no niega su pasado, tampoco está orgulloso de él, pues después de dicho inicio, jamás se imaginó que la película de Rocky Balboa en la década de los 70, lo convertiría en una super estrella.

También las estrellas latinas entran en esta categoría, pues Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido en la música de reguetón como Ozuna de 28 años, inició en el cine para adultos homosexual y aunque la noticia se dio a conocer hace poco Ozuna pidió disculpas, pues a muchos les tomó por sorpresa que Ozuna, nacido en Puerto Rico, haya iniciado en el cine del porno para sobrevivir.

Joaquín Ferreira famoso por su participación en Club de Cuervos, por interpretar a el Potro en la aclamada serie, también empezó como actor porno en su juventud y aunque dicha profesión no le molesta, considera que le dio más popularidad en su carrera pues a sus 34 años al histrión originario de Argentina le va muy bien.

Arnold Schwarzenegger de 73 años, al igual que su colega Sylvester Stallone, buscó suerte en el contenido para adultos y fue gracias a una revista donde posó completamente desnudo, donde comenzó a darse a conocer, aunque sabemos que las películas de Terminator lo inmortalizaron en la pantalla grande.

Matt LeBlanc de 53 años sigue siendo recordado por su memorable participación en la serie de Friends, pero nadie sabe que el chico dulce de la serie trabajó en un show de contenido erótico llamado Red Show Diaries, donde aparecía en escenas muy subidas de tono, incluso la empresa Playboy las pasó por su canal.

Como era de esperarse, muchos fans de estas estrellas han opinado al respecto sobre lo que piensan de sus ídolos y su manera de querer ser famosos, pues les cuesta creer que en el pasado quisieran haberse quitado la ropa para triunfar en Hollywood.

"Nunca, pero nunca me imaginé estos actores, efectivamente, me arruinaste mi infancia", "Los que me arruinaron mi infancia fueron Arnold Schwarzenegger, Silvester Stallone", "Después de este video presiento que Xvideos, Brazzers y RedTube aumentarán sus visitas", "¿por que todo el mundo se sorprende por el porno? a mi me da igual", escribieron en redes sociales.