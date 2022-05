Estrena Marvel Studios el eléctrico tráiler oficial de Thor: Love and thunder

La película Thor: Love and thunder estará estrenándose el próximo 08 de julio en cines de todo el mundo. El elenco principal del proyecto de Taika Waititi para Marvel Studios cuenta con un elenco de lujo; Chris Hemsworth como Thor, junto a Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum, Vin Diesel y Bradley Cooper.

Thor queda completamente sorprendido al reencontrarse con su gran amor , de quien se muestra un vistazo más cercano y completo; luego se evidencia que el paso del tiempo no ha sido impedimento para mantenerla en mente para el hijo de Odin.

Estados Unidos.- Finalmente, Marvel Studios ha lanzado el tráiler oficial de su próxima película: "Thor: Love and thunder" , programada a estrenarse el próximo 08 de julio, mostrando un vistazo más cercano a sus personajes y la historia que ahora tendrá, donde se destaca la presentación de Mighty Thor, personaje de Natalie Portman.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.