Estrena Univisión ¿Quién es la máscara US? con Kiara Liz como presentadora

México.- Desde hoy en adelante, todos los domingos serán en familia, disfrutando de días de misterio y emoción, pues Univisión ha estrenado en su programación el programa "¿Quién es la máscara US?", el reality más popular del 2019 en la televisión mexicano, mismo que batió récords de audiencia y se convirtió en el favorito del público durante su emisión en 2019.

Bajo la conducción del comediante mexicano Omar Chaparro, será a partir de este 2 de agosto cuando la competencia de canto se reviva, en la que los cuatro investigadores; Carlos Rivera, Consuelo Duval, Adrián Uribe y Yuri, tratarán de descubrir las identidades de 16 famosos enmascarados de diferentes personajes que cantarán covers de exitosas canciones.

Con la ayuda de diferentes pistas a lo largo del programa, los investigadores intentarán adivinar qué celebridad se encuentra oculta bajo cada una de las máscaras, estos son Abejorro, Águila, Camaleón, Catrina, Cebra, Ciervo, Conejo, Gallo, Gato, Lechuza, Marciano, Minotauro, Monstruo, Panda, Pez y Zorro.

Yuri,, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe son "Los Investigadores". Foto: Instagram

Cada uno de los personajes es una importante figura, entre actores, cantantes y presentadores, quienes aparecerán en el magnífico escenario cantando una canción con su voz distorsionada para evitar ser reconocido y contestando preguntas capciosas de parte de los jueces para poco a poco hacer su análisis de quién es quién en la competencia.

En cada una de las emisiones habrá duetos entre dos o más contendientes, y el público será el encargado de escoger a la mejor interpretación, haciendo que el perdedor se vaya a la zona de riesgo, en donde podrá ser desenmascarado y posteriormente eliminado del reality show. La última palabra la tendrán los jueces.

Nueva presentadora de ¿Quién es la máscara US?

A diferencia de su emisión anterior, ¿Quién es la máscara US? contará con una nueva presentadora de lujo, será Kiara Liz, la ganadora del programa de talentos Mira quién baila all stars, quien se encargue se presentar por su parte el contenido exclusivo del programa entre diferentes tomas y anuncios.

Kiara Liz, la ganadora del programa de talentos Mira quién baila all stars, es la presentadora. Foto: Instagram

¿Quién es la máscara?

Este show mexicano fue producido por Televisa en colaboración con Endemol Shine Group, es la versión mexicana del show de talentos surcoreano King of Mask Singer y junto a la versión estadounidense The Masked Singer, Televisa es la segunda cadena en el continente americano en obtener la franquicia de dicho programa.

Fue el pasado 25 de agosto de 2019 a las 20:30 cuando el programa se estrenó en México a través de Las Estrellas, Omar Chaparro y Natalia Téllez fueron los encargados de presentar la primera temporada, misma que tuvo un total de 8 capítulos de aproximadamente tres horas cada uno.

Este domingo 2 de agosto inició el programa en Univisión. Foto: Instagram

Importantes temas por importantes figuras públicas fueron interpretados, tales como "1, 2, 3" de Sofía Reyes, "Mañana es Too Late" de Jesse & Joy y J Balvin, "Taki Taki" de DJ Snake, "Inolvidable" de Jenni Rivera, "I will always love you" de Whitney Houston, "Mayores" de Becky G y Bad Bunny, "Everybody" de Backstreet Boys y "Si te veas" de Shakira, solo por mencionar algunos.

A finales de ese mismo año, como parte del Teletón 2019, se llevó a cabo una especial edición de este programa, en el que participaron importantes figuras mexicanas y como parte del panel de investigadores estuvieron Diego Boneta, Patricia Manterola, Eugenio Derbez y Cristian de la Fuente, quienes intentaban descubrir la identidad detrás de Pez, Gato, Conejo y Gallo, esto mientras era conducido por Galilea Montijo.

