Estrenan póster y tráiler oficiales para el nuevo álbum visual "Black Is King" de Beyoncé

Estados Unidos.- La cantante Beyoncé estrena el póster y tráiler oficiales de su nuevo álbum visual para la película "Black Is King", la cual está basada en la música de "The Lion King: The Gift", producción que estuvo a su cargo, esto a dos semanas después del primer aniversario del éxito cinematográfico de Disney "The Lion King" en live action.

Según sus propias declaraciones, esta película "reinventa las lecciones del éxito de taquilla de 2019 (The Lion King) para los jóvenes reyes y reinas de hoy en busca de sus propias coronas". Esta nueva y exclusiva producción de Disney+, la plataforma de la famosa franquicia, se filmó en todos los continentes, comenzando en Nueva York, luego en Los Ángeles, Sudáfrica, África Occidental, Londres y Bélgica.

Asimismo, llegó el anuncio de un acuerdo de distribución, haciendo que este filme se encuentre disponible en gran parte de continente africano, incluyendo lugares como: Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Etiopía, Namibia, Camerún, Liberia, Burundi, Senegal, Togo, Somalia, Benin, Congo, Kenia, Costa de Marfil, Zimbawe, Malawi, Gabón, Cabo Verde y muchos países a través de M-Net y Canal + Afrique del Grupo MultiChoice.

Póster oficial del fime "Black Is King" de Beyoncé. Foto: Captura de pantalla/Instagram

En el tráiler estrenado se puede ver a la cantante luciendo hermosa con un look de leopardo, en el que presume su increíble figura y una larga melena que es definida con varios moños y rastas que llegan más abajo de su cintura, causando furor entre quienes la siguen, pues aprecian la belleza de Beyoncé y diversidad que tiene en temas de la moda.

Invitados de lujo para este filme de Beyoncé

Entre los invitados especiales para esta producción de Beyoncé se encuentran las modelos Aweng Ade-Chuol y Adut Akech, la supermodelo icónica Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Lupita Nyong'o, Kelly Rowland, Pharrell Williams, Jay-Z y muchos famosos más, lo cual deja altas expectativas para la audiencia.

Como se escuchó en el reciente avance, el filme tiene videos de larga duración para las canciones "Already", "Brown Skin Girl", "Mood 4 Eva" y "My Power", extravagancias de elegancia y alma, según declaró Disney+ a través de un comunicado compartido a través de sus redes sociales oficiales con imágenes de Beyoncé y escenas de la película.

Black Is King es una memoria de celebración para el mundo sobre la experiencia Black", dijo Disney+ en un comunicado. "Los videos de ‘'My Power', 'Mood 4 Eva' y 'Brown Skin Girl' son extravagancias de elegancia y alma. La película es una historia para todas las edades que informa y reconstruye el presente. Una reunión de culturas y creencias generacionales compartidas. Una historia de cómo las personas que quedaron más rotas tienen un don extraordinario y un futuro resuelto".

Sobre el proyecto "Black Is King"

La cantante nacida en Houston, Texas, Estados Unidos, tiene importantes créditos dentro de esta producción, pues es la escritora, directora y productora ejecutiva de esta, mientras que Jake Nava y Kwasi Fordjou también trabajan dentro de del proyecto y se desempeñan como los directores creativos.

Con este álbum visual quería presentar elementos de la historia negra y la tradición africana, con un toque moderno y un mensaje universal, y lo que realmente significa encontrar su propia identidad y construir un legado", confesó sobre el nuevo material, "Mi único objetivo es que lo veas con tu familia y que te enorgullezca", continuó.

La primera vez que la estrella pop habló sobre este preciado proyecto fue a través de una publicación de Instagram, el 28 de junio, cuando dijo que se trataba de una "labor de amor" y compartió con sus millones de seguidores que había estado filmando, investigando y editando durante el año pasado, todo para ofrecer contenido de calidad.

