Estrenan tráiler principal de "Wonder Woman 1984" en la DC FanDome; el primer vistazo a Cheetah

Estados Unidos.- Como se esperaba, durante el DC FanDome de este 2020, el cual se está llevando este sábado en línea, se lanzó el segundo tráiler oficial de la nueva película de la Mujer Maravilla, "Wonder Woman 1984", en el que por primera vez podemos ver por completo a Cheetah, la villana de la película interpretada por Kristen Wiig.

Después de haber presentado a los protagonistas del nuevo filme; Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig, y a la directora de filme Patty Jenkins, y haber contestado a las preguntas de los fanáticos de todo el mundo, la directora anunció el momento que todos esperaban: el segundo tráiler oficial de la secuela de "Wonder Woman".

Más extenso que el primer adelanto, en el segundo tráiler vemos a la Mujer Maravilla reencontrándose con su primer amor, Steve Trevor, quien se encuentra totalmente desconcertado con la nueva época, entre escenas podemos ver tomas de la súper heroína volando, cabalgando un rato, de un lado a otro con su látigo y con el traje dorado con alas que ha fascinado a todos.

Pero sin duda, lo que más se ha robado la atención de todos, ha sido el aspecto de Cheetah, pues por primera vez podemos ver a detalle su traje en el filme, lo cual dejó impactados a todos, ya que tiene muchas similitudes con la versión original de los cómics, algo que no muchas películas basadas en historietas han respetado en sus live actions.

Durante los últimos minutos del video, podemos apreciar el aspecto gatuno de la villana, que parece estar conectada con el otro villano de la película, Max Lord, encarnado por Pedro Pascal, y una última toma en donde vemos a Diana con su brillante armadura dorada con alas.

Pese a la pandemia mundial por coronavirus, la película "Wonder Woman 1984" mantiene su fecha de estreno para el próximo 02 de octubre en Estados Unidos. Está dirigida por Patty Jenkins, con guion de Geoff Johns, basada en una escrita por ambos y protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal.

"Wonder Woman 1984" figura como la cuarta película en live action con el personaje, la primera fue "Batman vs Superman: Dawn of Justice", "Wonder Woman" y "Justice League". Asimismo, será el segundo filme centrado en el personaje femenino.

Su rodaje inició el 13 de junio de 2018, con filmación en Warner Bros. Studios, Leavesden en el Reino Unido, así como en el Distrito de Columbia y en el norte de Virginia de los Estados Unidos, las Islas Canarias y Almería en Andalucía, España.

