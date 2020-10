Estreno de One Piece en Netflix no cumple expectativas por doblaje latino

México.- Uno de los animes más populares de la historia ha llegado a Netflix este lunes, se trata de One Piece en su primera temporada "East Blue" la cual incluye 61 episodios, sin embargo, no ha sido el éxito que se esperaba pues al parecer no ha llenado las expectativas de gran parte de los fanáticos por la calidad del doblaje latino, la cual corre bajo la dirección de Arturo Castañeda, hijo del reconocido Mario Castañeda.

Desde luego, otro gran grupo de internautas salió a la defensa de la producción de doblaje, señalando a los inconformes como "exagerados". Ante esta situación, Arturo Castañeda compartió una grabación en su cuenta de Twitter donde se le puede ver bastante desanimado, confesado haber recibido un gran numero de insultos y palabra de odio en su contra por el supuesto "mal" doblaje.

"Hola, he estado recibiendo demasiados mensajes de odio, mentadas de madre, amenazas, una opinión en general acerca de mi persona por el doblaje One Piece. Quería comentar que entiendo su frustración, su malestar y de todo corazón les pido una disculpa sí no les gusto. Todos nos enamoramos del proyecto, todos hicimos nuestro mejor esfuerza, la verdad es que One Piece es uno de los mejores animes que he visto en mi vida, y lamento de todo corazón que no les haya gustado", dijo Castañeda en el video con un tono bastante desanimado.

El disgusto comenzó principalmente por dos personajes importantes del anime como es el caso del protagonista, es decir Luffy, quien es interpretado por la actriz Mireya Mendoza, los fanáticos se quejaron de que se utilizó una voz de mujer para el personaje masculino. Por otro lado, también recibió bastantes críticas el personaje Usopp, interpretado por el joven Alejandro Orozco, ya que muchos opinaron que el personaje no debe tener una voz tan "chillona".

Estoy en desacuerdo que tengas que excusar tu trabajo. Ustedes no ofendieron a nadie, hicieron su trabajo y lo hicieron bien.

Para los que no les guste el doblaje, siempre estará disponible la versión en japonés. Que vayan allá y dejen en paz a los demás", escribió una usuaria.

No, no hay que defender trabajos con resultados mediocres, si a la gente no le gusta, hay que hacer modificaciones", comentó un usuario de forma tajante.

Como era de esperarse la situación y sobre todo la publicación de Arturo Castañeda, desató un intenso debate en tres los fanáticos del anime, mientras algunos exigieron el cambio de producción, otros simplemente salieron en su defensa, argumentando que no hay necesidad de lazar amenazas y o dedicar palabras llenas de odio a los encargados.