Estrenos de Netflix México en agosto 2021: las series, películas y documentales que podrás disfrutar

"El Tío Netflix" dio a conocer todos los estrenos de series, películas, documentales y animes que tendrá durante el próximo mes de agosto. Uno de los estrenos más esperados es la segunda temporada de la serie mexicana "Control Z", creada por Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi y Miguel García Moreno, que se estrenó en el llamado "gigante del streaming" en mayo de 2020.

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, es un nuevo semestre en el Colegio Nacional y parece que todos se han olvidado de Luis, "hasta que un desconocido se apodera de sus redes sociales y comienza a amenazar con vengarse de quienes hicieron de su vida un infierno".

Así como la segunda temporada de "Control Z", habrá mucho más en los estrenos de Netflix México en agosto 2021, como el "El stand de los besos 3", "En la cocina con Paris Hilton" y mucho más.

Series originales que se estrenará en Netflix México durante agosto 2021:

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados (3 de agosto)

En la cocina con Paris Hilton (4 de agosto)

Control Z: Temporada 2 (4 de agosto)

De chatarras a carrazos: Temporada 3 (4 de agosto)

Hit & Run (6 de agosto)

Escuadrón pastelero (11 de agosto)

Valeria: Temporada 2 (13 de agosto)

El Reino (13 de agosto)

Nuevo sabor a cereza (13 de agosto)

Todo va a estar bien (20 de agosto)

La directora (20 de agosto)

Clickbait (25 de agosto)

Remodelaciones de moteles (25 de agosto)

Titletown High (28 de agosto)

Chicas buenas: Temporada 4 (31 de agosto)

¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo (31 de agosto)

Películas originales que se estrenará en Netflix México durante agosto 2021:

Vivo (6 de agosto)

La nube (6 de agosto)

El stand de los besos 3 (11 de agosto)

Beckett (13 de agosto)

En el mejor momento (18 de agosto)

Sweet Girl (20 de agosto)

Él es así (27 de agosto)

Películas que se estrenará en Netflix México durante agosto 2021:

El crimen del padre Amaro (1 de agosto)

Los intrusos (3 de agosto)

Las dos reinas (6 de agosto)

Dos veces tú (6 de agosto)

El souvenir (10 de agosto)

Llamadas a espiar (15 de agosto)

El arte de defenderse (17 de agosto)

El asesino de las postales (17 de agosto)

Las formas antiguas (25 de agosto)

Documentales y especiales que se estrenará en Netflix México durante agosto 2021:

Pray Away: La cruz dentro del clóset (3 de agosto)

Shiny Flakes: El cibernarco adolescente (3 de agosto)

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (4 de agosto)

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen (18 de agosto)

Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia (25 de agosto)

Al descubierto (Un estreno por semana):

Al descubierto: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers (10 de agosto)

Al descubierto: Pacto con el diablo (17 de agosto)

Al descubierto: Caitlyn Jenner (24 de agosto)

Al descubierto: Mafia sobre hielo (31 de agosto)

Películas y series para niños que se estrenará en Netflix México durante agosto 2021:

Show Dogs (1 de agosto)

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones (8 de agosto)

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 2 (10 de agosto)

Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 5: Pacífico Sur (13 de agosto)

The Loud House: La película (20 de agosto)

Titipo Titipo: Temporada 2 (25 de agosto)

Tayo the Little Bus: Temporada 4 (25 de agosto)

Pororo, el pequeño pingüino: Temporada 4 (25 de agosto)

Reunión familiar: Parte 4 (26 de agosto)

Mi querido Arlo (27 de agosto)

Animes que se estrenará en Netflix México durante agosto 2021:

Darwin’s Game (1 de agosto)

Rey chamán (9 de agosto)

Monster Hunter: Leyendas del gremio (12 de agosto)

Rascal does not dream of bunny girl senpai: Temporada 1 (15 de agosto)

The Witcher: La pesadilla del lobo (23 de agosto)

EDENS ZERO (26 de agosto)