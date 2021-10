¡Estuvo a punto de morir! María León narra cómo hizo para evitar caer de un 4to piso

México. Una terrible e inolvidable experiencia es por la que acaba de pasar María León, cantante originaria de Zapopan, Jalisco, México, puesto que estuvo a punto de caer de un cuarto piso.

En entrevista con Yordi Rosado, María relata que el pasado 19 de septiembre sufrió una crisis nerviosa después de vivir un traumático evento en el que pensó que perdería la vida.

María relata que sacó a pasear a sus perros y cuando iba bajando por las escaleras uno de ellos la jaló accidentalmente.

“Da la vuelta y me jala hacia abajo, me balanceó contra la escalera, con la ansiedad de no soltarlo, hubo un momento en el que mi cuerpo estaba colgado de la escalera.”

María León. Foto de Instagram

La exvocalista del grupo Playa Limbo confiesa a Yordi que en un instante de ese hecho sintió que caería desde el cuarto piso y moriría, pero agarró valor y su mano le permitió sostenerse.

Además, los conocimientos que tiene acerca de pole-dance le permitieron a María poder tener la fuerza para no sufrir un accidente, cita también.

María León también le cuenta a Yordi Rosado que en sus inicios con Playa Limbo, a principio de los años 2000, un familiar la llamó "golfa" por dedicarse al género del pop y también por su forma de vestir.

Dicha persona también le aconsejaba que se integrara al regional mexicano, incluso llegaron a tener discusiones constantemente a causa de lo mismo y por tal motivo hasta se dejaron de hablar. María se refiere a su abuelo.

“De pronto nos peleamos a muerte; me dijo ‘eres una golfa’”, recuerda María y también que su abuelo es quien la acercó a la música, pues tenía un restaurante donde ella llegó a cantar, pero decidió por un rumbo diferente en el género de pop.

Lamentablemente el abuelo de María murió y no pudieron hablar y reconciliarse, situación que fue bastante dolorosa para ella.

"Pero al final son parte de esas cosas de decir sí a mi abuelo que lo amé con todo mi corazón, no le permití que me hiciera menos de lo que soy, pues a nadie”.

María Elizabeth León Herrera es el nombre completo de la artista, quien también es bailarina y compositora, además ha debutado como actriz durante 2016 en la telenovela de Telemundo Guerra de ídolos.