"Estuvo muy triste", Mhoni Vidente revela lo que según pasó el día que Carmen Salinas entró en coma

La actriz mexicana Carmen Salinas permanece en coma natural y hasta el momento, los médicos que la están atendiendo, no saben cuándo despertará. La pitonisa cubana Mhoni Vidente no augura muchas esperanzas y además, reveló que lo supuestamente ocurrió el pasado miércoles 10 de noviembre, día cuando al ex Diputada Federal sufrió una hemorragia cerebral y entró en coma.

En las recientes predicciones que Mhoni Vidente dio en El Heraldo de México, contó que Doña Carmelita Salinas dos días antes de la hemorragia, estuvo soñando a su hijo Pedro Ernesto Plascencia y al "Chato" Cejudo.

"Yo creo que ella tuvo una visión con el 'Chato' días antes, porque estaba haciendo la novela ('Mi fortuna es amarte') y ella le rezaba mucho, Carmelita es un ícono de la televisión mexicana y muy querida por todos".

Aquel miércoles Carmen Salinas de 82 años de edad, estuvo grabando unas escenas de su personaje "Magos" Domínguez, en la telenovela de Televisa "Mi fortuna es amarte". Por la noche, ya en su casa, cenó, vio el melodrama, se dio un baño y posteriormente sufrió una hemorragia.

Mhoni Vidente externó que Carmen Salinas sufrió la hemorragia cerebral "porque ese día se llenó de tristeza, estuvo muy triste, estuvo grabando, pero la mente es traicionera, por eso es muy importante estar tranquilo, no pensar de más, porque en cualquier momento te da un derrame, una hemorragia".

Aunque los familiares de la actriz lo han negado, la pitonisa asegura que la actriz quien interpretó a "La corcholata" en la película "Bellas de la noche" (perteneciente al llamado cine de ficheras), se cayó mientras se bañaba, lo que agravó su condición al golpearse la cabeza.

"Siempre te dan las hemorragias bañándote o dormida, porque se sube mucho la presión con el agua caliente, Carmelita se estaba bañando y cae, de ahí la hemorragia crece porque se golpea en la cabeza y se tardan una hora en sacarla del baño, todavía para llevarla la médico".

Con respecto a cuándo podría despertar del coma, Mhoni Vidente ve esta situación muy complicada: "los médicos no dan muchas esperanzas, yo tampoco no doy muchas esperanzas". Asimismo mencionó que Carmen Salinas ahorita está viendo a su hijo Pedrito, a su entrañable amigo "Chato" Cejudo y todos sus seres queridos que han fallecido.

"Se le desea lo mejor a Carmelita en todos los sentidos, pero yo no la veo con muchas esperanzas de vida, los médicos dicen que lamentablemente la situación está muy difícil, pero los milagros existen", expresó la pitonisa.