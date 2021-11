"Eternals" recauda 71 millones en su estreno pese a fuertes críticas de la historia

México. "Eternals", la nueva película de Marvel Studios protagonizada por Salma Hayek y Angelina Jolie entre otros actores, consiguió recaudar 71 millones de dólares en USA en su fin de semana de estreno, reporta Disney.

De esa manera "Eternals" se convierte en el cuarto debut más alto de la pandemia a pesar de las fuertes críticas que ha enfrentado la película por parte de los críticos a nivel internacional.

"Eternals" recaudó 30,7 millones de dólares a nivel nacional el día de su estreno el viernes 5 de noviembre, incluidos los avances del jueves. De acuerdo a reportes en varios medios, las primeras proyecciones indican que la película ganó 71 millones durante el fin de semana.

El Universo Cinematográfico de Marvel es una franquicia única donde las reseñas no importan mucho, dijo Dergarabedian. "No importan las críticas, no importa la fecha de lanzamiento, (los fans) van a aparecer en grandes cantidades", dijo Dergarabedian. "Y es muy raro tener eso".

"Eternals" es una cinta dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao, y cuenta con un elenco repleto de estrellas internacionales, entre ellas Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan y Don Sotavento.

Foto de Marvel

"Eternals" ha sido una de las películas más esperadas de los últimos años, pues desde que se anunció su realización causó expectación entre el público seguidor de Marvel Studios y esperó con ansias la fecha de su estreno.

La película trata sobre un grupo de alienígenas inmortales que tienen la encomienda de proteger la Tierra de "los Deviants", y pese a su estreno en gran parte del mundo, se ha informado que Disney no la estrenará en los países del Golfo Pérsico porque se ha negado a retirar partes de la trama que entraban en conflicto con las autoridades censoras de la región.

Según reportes de prensa, "Eternals" contemplaba su estreno el 11 de noviembre en Arabia Saudí, Catar, Baréin, Omán y Kuwait, pero ha desaparecido de internet en esos territorios y tampoco se permite la reserva de entradas.

Hasta el momento Disney no ha dado una explicación oficial del motivo por el cual no se estrena en dichos países, de el diario The Hollywood Reporter señala que el estudio se habría negado a cortar una escena de unos pocos segundos en los que se intuye que dos protagonistas (Richard Madden y Gemma Chan) mantienen relaciones sexuales.