Eugenio Deberz le mira el paquete a Zague en Los Protagonistas

Ciudad de México.- Dando muestras de su inacabable humor, el comediante y actor Eugenio Deberbez hizo de las suyas en el programa de Los Protagonistas, donde asistió como invitado.

En la foto del recuerdo, Eugenio no perdería la ooprtunidad de hacer reír a sus miles de seguidores cuando al momento de tomar la instantánea, el actor haría una mueca de voltear hacia Zague, a quien tenía a un lado.

Eso no sería todo, pues el ex jugador de América y comentarista deportivo no dio cuenta de la audacia del actor cuando este bajó la mirada hacia su "paquete", en clara alusión al video donde se puede ver a Zague mostrando sus partes íntimas.

Tal hecho le haría ganar fama entre sus compañeros y el metraje sería trending nacional y motivo de comentarios, algunos con motivo de halago de sus grandes dotes, otros haciendo mofa de sus palabras al momento de grabarlo: "Impresionanti".

El actor no solo vino a traer risas, sino que compartió momento de anécdotas con los demás analistas del programa: Christian Martinolli y Luis García Postigo.

Eugenio Derbez recibe el mejor regalo de su vida

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez, recordado por su participación en programas de comedia mexicanos como "Al Derecho y al Derbez" y "La Familia P. Luche", acaba de celebrar por sus 58 años de vida y en Instagram comparte que recibió el mejor regalo de cumpleaños.

Eugenio Derbez publica en Instagram un video en el que sale acompañado por su pequeña hija Aitana, la cual tuvo con su esposa Alessandra Rosaldo, y él trata de adivinar su edad, cuando Eugenio le pregunta cuántos años cree que tiene.

"Hoy recibí el mejor regalo de cumpleaños, ¡nunca me había sentido tan halagado por una mujer!", escribe Eugenio en el título del video que publica en Instagram.

La pequeña Aitana, de una manera graciosa, le pide a su famoso papá que le muestre sus dedos para que le diga la edad que tiene, e inocentemente le dice que tiene 5, luego 10 y llega a pensar que son 18 los que acaba de cumplir.

Derbez se muestra emocionado y halagado porque le quitó muchos años, es por eso que escribe en Instagram que se siente verdaderamente halagado por una mujer.

Eugenio acaba de participar en la película de animación infantil "Angry Birds 2", en la que hace doblaje y ha podido constatar de nuevo que ese trabajo "es de lo más difícil que hay en actuación".

En entrevista con medios de comunicación como EFE, el histrión señala que respeta mucho el medio del doblaje, lo cual le parece bastante difícil de hacer, señala.