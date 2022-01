Eugenio Derbez: "No tenía para pagar la cuenta en mi primera cita con Victoria Ruffo"

México.- La más reciente entrevista del canal de Yordi Rosado en YouTube tiene como protagonista al actor, comediante y productor mexicano Eugenio Derbez, donde, además de contar momentos memorables de su vida, recordó cómo fue su primera cita con Victoria Ruffo, la madre de su hijo José Eduardo.

El patriarca de los Derbez recordó que la actriz de las telenovelas fue quien se interesó en él y lo buscó, esto mientras trabajaba con Anabel Ferreira. Entre la plática ella le cuestionó cuándo la invitaría a salir y fue así como inició la historia de amor los famosos.

Eugenio se quedó sorprendido al saber que Victoria estaba tan interesada en él, luego de concretar una salida juntos, que sería su primera cita, recuerda que andaba en autobús cuando fue a visitarla a su departamento, entonces decidieron ir a comer a un restaurante de lujo ubicado en Las Lomas.

Al momento de estar en el restaurante, recuerda que la actriz de las telenovelas comenzó a pedir diferentes platillos para deleitar y él, sorprendido, comenzó a preguntarse si le alcanzaría el dinero que llevaba para pagar, pues no contaba con tanto dinero y en su trabajo apenas ganaba $800 pesos mexicanos.

En ese momento Eugenio ni quiso comer para no aumentar el gasto de la cuenta, pues apenas y le alcanzaría para pagar lo que ella pidió. "Empecé a sacar las cuentas y a la hora que llega la cuenta me voy al baño y saco mis billetitos y empiezo [a contar el dinero] y digo: 'p*ta madre, me alcanza apenitas, ni pa' propina", recordó.

Fue con el mesero que los atendía para comentarle que se había quedado sin dinero para la propina y le dijo que regresaría a dársela. Eugenio Derbez se quedó en ceros ni para regresarse a su casa, pero no eso no fue todo; a la hora de que la actriz le cuestionó por su auto le tuvo que decir que este estaba en el mecánico.

Victoria Ruffo se ofreció a llevarlo a un lugar cerca por el que pasaría para que pidiera su taxi, al llegar se baja y toma uno, pero le pide que no arranque y espera a que se vaya, y es que no llevaba dinero para pagarlo, así que lo que hizo fue bajarse y comenzar a pedir limosna por la calle para completar para una llamada telefónica.

Luego de completar para una llamada le habló a un amigo para que fuera a recogerlo y en ese momento creyó que Victoria estaba fuera de su alcance, pues no podía pagar con su sueldo su vida tan ostentosa. Pasó un año y fue cuando volvieron a conectarse, entonces llegó a segunda cita, para la cual compró su primer automóvil con sus ahorros, con la idea de pasar por ella y que todo fuera distinto en esa ocasión.

Fue ahí donde concluyó la primera parte de la entrevista de Eugenio Derbez con Yordi Rosado; la continuación se estrenará la siguiente semana y sus seguidores están impacientes, pues se ha convertido en una de las más entretenidas de su canal de YouTube.

