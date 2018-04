Derbez: cuando una película tiene corazón, te la llevas contigo

A Eugenio Derbez, el rey de la comedia latina en Estados Unidos que ahora estrena el remake de "Overboard", no le basta con ofrecer risas y diversión al público, sino que intenta que sus películas muestren un mensaje emotivo, una lección, "algo más".

"Hace muchos años que iba a ver películas divertidas con amigos, que se partían de la risa en el cine pero que al salir le preguntaban cómo había estado la película y respondían: 'Estuvo bien'. ¿Pero si te estabas riendo a carcajadas? 'Sí, bueno, estaba bien'", recordó el mexicano Eugenio Derbez en una entrevista con Efe.

Eugenio Derbez se ha hecho de una gran carrera en Hollywood. Foto: AP

"Entonces empecé a sentir que si a una película le falta corazón, cuando es solo risas y risas, tienes esa sensación de que estaba bien y ya, pero no te la llevas contigo. Pero cuando la película tiene un mensaje, cuando tiene corazón o te hace sentir algo, te la llevas contigo y la amas mucho más que si solo fuera risas", aseguró.

Eugenio Derbez produce y protagoniza junto a Anna Faris la nueva versión de "Overboard" (1987), la famosa comedia romántica y de enredos que lideraron Kurt Russell y Goldie Hawn sobre una millonaria que pierde la memoria y uno de sus trabajadores la convence de que son marido y mujer.

Bajo la dirección de Rob Greenberg y Bob Fisher y con Eva Longoria redondeando su elenco, la nueva "Overboard" intercambia los roles: Derbez hace de un arrogante y despreciable ricachón de origen mexicano, mientras que Faris es una madre soltera que enlaza empleos sin descanso para sacar adelante a su familia.

Eugenio Derbez es toda una referencia latina en Hollywood, especialmente tras el enorme éxito de "No se aceptan devoluciones" (2013), que con 44 millones de dólares recaudados es la película en español más taquillera de la historia en Estados Unidos (sus ingresos en todo el mundo alcanzaron los 99 millones).

Foto: AP

Y aunque su sello es el del tipo amable y simpático, como el vecino de la casa de al lado, en "Overboard" tuvo que interpretar a un personaje que, al menos al comienzo de la cinta, parece muy soberbio y orgulloso. "Si recuerdas al de Goldie Hawn, ella era un poco malvada pero al mismo tiempo era adorable. Y yo conozco a muchos tipos que son encantadores pero que también son crueles o estúpidos. Así que intenté encontrar el equilibrio entre ser encantador pero, al mismo tiempo, ser un cretino arrogante", indicó.

Cuestionado acerca de si a él, una gran estrella del cine, le podría pasar como a Leonardo, su personaje en "Overboard" que vive al margen de la realidad, Derbez comentó que sus años de experiencia y su familia le han hecho ver cuáles son las cosas valiosas de la vida.

Foto: AP

"Yo pasé por eso en el comienzo de mi trayectoria. Solo estaba enfocado en construir una carrera, en ganar dinero para mi familia porque eso era lo más importante. Quería darles seguridad y ahora soy consciente de que mis prioridades han cambiado. Sé que es más importante estar en el cumpleaños de mis hijos que haciendo una película", argumentó.

"Antes era como: 'No, estoy trabajando porque llegará un día en el que te compraré una casa, un coche, lo que sea'. Y ahora me he dado cuenta de que es más importante estar ahí, con ellos, y no el ser exitoso o tener dinero. Las cosas materiales no son tan importantes", añadió.