Eugenio Derbez al ver a su hija Aislinn Derbez en bikini: "ya deja de subir fotos encuerada"

Aislinn Derbez celebró su cumpleaños número 34 junto a un grupo de amistades, entre ellas la también actriz mexicana Martha Higareda, en el paradisíaco Tulum, Quintana Roo (en la costa caribeña de México). En las stories de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores, estuvo compartiendo varias fotos y videos de su estancia en este precioso lugar. Al dar a conocer que sus vacaciones habían terminado, recibió un divertido reclamo y regaño de su papá Eugenio Derbez.

"Hoy es mi último día y no me quiero regresar, ¡nunca!, me quiero quedar aquí a vivir", expresó en uno de sus videos la protagonista de la serie de Netflix "La Casa de las Flores". Su papá el comediante mexicano Eugenio Derbez publicó ese mismo video en las stories de su perfil en Instagram, diciéndole: "¡regrésate ya!".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que la ex esposa del actor Mauricio Ochmann, estuvo hospedada en Azulik, el mágico hotel boutique que ha recibido la atención de miles de viajeros de todo el mundo. En otra de las stories de su cuenta en Instagram, Eugenio publicó una reciente fotografía en traje de baño de su primogénita Aislinn Derbez, donde le hizo este divertido reclamo:

Te tenía listo el pastel y me cambiaste por irte a Tulum y lo que más me dolió, es que no me invitaste al hotel Azulik.

Leer más: Aislinn Derbez sobre su ruptura con Mauricio Ochmann: "estoy con el corazón roto, me siento fatal"

Pero esto no fue todo, al ver la reciente fotografía de su hija usando un diminuto bikini, Eugenio Derbez sacó a relucir sus celos paternales: "¡ya deja de subir fotos encuerada!".

Esta es una prueba más de la buena relación que tienen Eugenio y su hija Aislinn Derbez.

Leer más: Amanda Miguel comparte imagen de sus primeros años como cantante y encanta a sus fans

Aislinn Derbez cumplió 34 años de edad el pasado 18 de marzo; en sus redes sociales el creador de la exitosa serie "La Familia P. Luche", le dedicó un muy especial mensaje a su hija mayor (fruto del matrimonio que tuvo con la actriz de doblaje Gabriela Michel). En su post el actor manifestó que tenía 23 años de edad cuando se enteró que se convertiría en papá, algo que en un principio le daba miedo, pero todo cambió cuando pudo abrazarla.

Asimismo comentó que la frase "eres lo mejor que no quería que me pasara" en su película "No se aceptan devoluciones", la escribió pensando en su hija Aislinn Derbez. "Hoy, eres mi maestra, mi primer amor y mi mejor amiga, feliz cumpleaños".