Eugenio Derbez amenaza a EnchufeTV, pues le desagrada que "utilicen" su imagen; "¡Déjen de usarme!"

México. El actor mexicano Eugenio Derbez, hijo de la inolvidable primera actriz Silvia Derbez, quien murió durante 2002, amenaza con demandar a la productora Enchufe TV por "utilizar" su imagen.

Eugenio Derbez, de 60 años de edad, habla en un video que comparte en Instagram de su participación en la película Misfit, producción de EnchufeTV, pero dice lo que "incomoda" de la publicidad.

Derbez, quien ha destacado en el cine de Hollywood con películas como Hombre al agua y No se aceptan devoluciones, pide que se retire la escena en la que aparece en Misfit, y si no lo hacen, procederá legalmente.

"Abusaron de mi imagen y eso no está bien. Esta vez se pasaron de la raya y creo que procederé legalmente, además el que aparece en la escena no soy yo; si la productora no acepta que yo no participé en la película, enfrentarán cargos", menciona Derbez.

Y por último, Eugenio hace una súplica a la gente para que acuda al cine a ver esta película que está muy buena y con la que se divertirá la gente en familia.

Por supuesto que se trata de una broma de Derbez, quien de esta manera promociona Misfit, la cual se estrena este 14 de octubre en cines de México, Ecuador, Perú y Bolivia.

Eugenio Derbez tiene un ingenio increíble y se le ocurre cada cosa cuando se trata de promocionar un proyecto suyo y esta vez recurrió a mencionar que demandará a la productora porque usa su imagen sin su permiso.

En menos de una hora el video que subió Derbez este martes 12 de octubre del 2021, en su cuenta de Instagram sumó más de 200 mil reproducciones.

Orlando Herrera es el director de Misfit y en la trama se cuenta la vida de Julia, una chica ecuatoriana que ha vivido toda su niñez y adolescencia en Estados Unidos pero un día sus padres le anuncian el regreso a su país de origen y le sucederán cosas increíbles.