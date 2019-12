Eugenio Derbez ante controversia: claro que apoyo al feminismo

Eugenio Derbez ha sido severamente criticado en redes sociales por unas supuestas declaraciones que hizo con respecto al movimiento feminista. Hace unos días varios portales publicaron "Eugenio Derbez sobre el feminismo: perjudica la comedia, ya no puedes hacer chistes de nada", lo que significó una ola de críticas para el comediante y productor de cine.

"Este mensaje va dirigido a toda la gente de redes sociales que, con solo leer el encabezado de una nota tendenciosa, se dedican a opinar, atacar o insultar".

A todos ellos que atacan sin haber visto mi entrevista, y que solo leyeron el encabezado de una nota, que son muchos, yo les pregunto, ¿ustedes ya hicieron algo por las mujeres?

Eugenio Derbez cuestionó a todos los haters, sobre si en vez de estar atacando a los demás, ya hicieron algo en favor del movimiento feminista. "No hablo de quejarse en redes sociales, porque eso de quejarse desde la comodidad de tu casa está muy fácil, no, ¿ustedes ya intentaron hacer algo para defenderlas?, ¿ya crearon una iniciativa? ¿ya trataron de enfrentar al vecino que golpea a su esposa y ya donaron para una organización a favor de las mujeres? Yo sí he hecho, no dicho".

He dedicado gran parte de mi carrera a defender a los niños, ancianos, animales, a los más vulnerables.

"He dedicado mi vida a tratar de hacer las cosas bien, de poner el nombre de México en alto, pero parece que algunos periodistas y los haters de redes sociales se dedican a tratar de poner mi nombre por los suelos".

Asimismo el comendiante señaló en el video que publicó en Instagram, que en cientos de entrevistas a comentado que no tolera las injusticias.

Y a las mujeres en este país no se les ha hecho justicia, por eso mismo, claro que apoyo al feminismo.

"Todos esos que atacan no se confundan, el enemigo no soy yo, no es a mí a quien tienen que reclamar, dediquen ese tiempo y esa energía a exigir cuentas a quienes tienen el poder de hacer algo, a quienes tienen la responsabilidad de parar la violencia de género y no lo han hecho".