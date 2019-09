Eugenio Derbez asegura ver a los mexicanos tristes

En una entrevista para Imagen, el actor mexicano Eugenio Derbez, aseguró que cada vez que viene a México ve a la gente triste, comentario que podría ser referencia a la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, que afrima que la gente del país está feliz.

Entre los comentarios, el comediante también dijo que al venir a México para la promoción de la película 'Dora y la ciudad perdida' junto a todo el equipo, varias personas de otros países buscaron la manera de mudarse a la ciudad a pesar de los malos comentarios sobre violencia.

Yo lo noto, cada vez que llego al aeropuerto veo a la gente triste, no está feliz, no, no, de verdad no está feliz", comentó