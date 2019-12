Eugenio Derbez atacado en redes por críticas al movimiento feminista

Las supuestas declaraciones del Eugenio Derbez, sobre los movimientos feministas ha causado revuelo y enojo entre los usuarios de redes sociales, mismos que aprovecharon para debatir sobre el tema, además de criticar al comediante.

Seguidores y defensores de movimientos señalaron y criticaron a Derbez, luego que en una entrevista dijera que en México es muy difícil hacer comedia ya que en estos tiempos todo ofende y tienden a “crucificar” a los famosos que se atrevan hacer algún chiste de ciertos temas.

Hacer reír cada vez es más difícil, porque aparte ahora, y más con las redes sociales, todo mundo se ofende de todo, aseveró el comediante

El personaje más chafa de Eugenio Derbez es #EugenioDerbez — Martín Cruz (@cruzblues) December 10, 2019

Sin embargo, la opinión del comediante no fue bien vista por el publico, quienes no perdieron la oportunidad de arremeter contra él en sus propias redes sociales, donde los tachan de “mal comediante”, incluso dijeron que su comedia ya no da risa.

#EugenioDerbez se autoproclama el “profeminista número 1” pero si así lo fuera sabría que la palabra correcta es “aliado”... pero bueno, tu problema ����‍♀️ pic.twitter.com/8ScTqx7K02 — ������������ �������������� ✨ (@wotchersparrow) December 11, 2019

Asimismo, hubo quienes aseguraron que Derbez ya no es gracioso, y que no es culpa de quienes se ofenden pos la comedia o movimientos feministas.

Las voces femeninas hicieron uso de su opinión y por ello criticaron el hecho de que él ha vociferado ser feminista y en esta oportunidad vio el camino de forma más fácil culpándolos, según informó Publimetro.

Eugenio Derbez diciendo que ya no se puede hacer comedia por el movimiento feminista...claro que aún se puede hacer comedia, que el vato nunca haya sido gracioso es otra cosa — KaiserWolf (@KaiserWolf6) December 10, 2019

Mientras tanto, otros salieron a su rescate diciendo que Eugenio es el personaje que más los ha hecho reír a lo largo de su vida.

¿Se acuerdan de cuando Eugenio Derbez sí daba risa? Yo tampoco. — Pablo Rendón (@pagusrendon) December 10, 2019

Con todas estas críticas hacia el comediante, comienza una nueva polémica, y es que, si en realidad el problema es que algunos de los usuarios de redes sociales se ofenden con lo que se publica y tienden hacer demasiado severos en sus criticas.