Eugenio Derbez cambia lujoso reloj por un rollo de papel

Eugenio Derbez puso el ejemplo y decidió aislarse en su casa junto a su familiar para evadir la propagación del coronavirus, pues como todos saben tiene un par de años viviendo en Estados Unidos.

Ahora que el actor está en casa sigue manteniendo comunicación con sus fans y les hizo saber que ha tenido algunos problemas tras el aislamiento, uno de ellos fue haberse quedado sin papel de baño mientras hacia sus necesidades fisiológicas, por lo que está dispuesto a cambiar un reloj por un rollo de papel.

"Chequen nada pido ayuda por favor, ayuda a quien pueda dárnosla, quien sea acabo de ir a mi cajón y tengo que esto que puedo dar a cambio es un reloj esto que ven aquí oro que parece oro, no es oro, pero parece oro, o sea que pueden presumir que es oro, aunque no es oro es un gran reloj nunca me lo e puesto porque no le entiendo, pero estoy dispuesto a cambiarlo por un rollo por el que sea, dijo Eugenio.

Recordemos que ante la pandemia mundial la familia de Eugenio enfrenta otro problema y es la separación de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes formaban uno de los matrimonios más solidos del espectáculo, pero hace unos días anunciaron que ya no están juntos.

Cabe mencionar que varios artistas se han encargado de hacer campañas en sus redes sociales para prevenir el contagio de la enfermedad.

