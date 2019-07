Eugenio Derbez celebra aniversario al estilo Familia P. Luche

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo contrajeron matrimono el 7 de julio de 2012. En sus redfes sociales ambos compartieron un mismo video donde celebraron su séptimo aniversario de bodas al estilo de la Familia P. Luche.

En dicho video nos muestran un antes y un después. El día de su boda su juran amor eterno y lealtad y siete años después, en un día común están en el comedor hablándose de una peculiar manera, muy al estilo de Ludovico y Federica P. Luche.

En imágenes inéditas del día de su boda, Alessandra Rosaldo le dice a su esposo Eugenio Derbez: “le ruego a Dios que nos conceda una vida plena, una vida entera de amor, de luz, de bendiciones y que tengamos siempre la sabiduría y la madurez de entendernos, de amarnos, de respetarnos y de honrarnos todos los días de nuestra vida”. A esa parte del video la llamaron "expectativa...7 años atrás".

En la segunda parte titulada "Realidad...7 años después", Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo discuten en la mesa, luego de que el comediante le pide que le pase el azúcar, a lo que ella le responde que si no la puede tomar él mismo. En la parodia de lo que supuestamente es ahora su vida de casados, manifiesta:

¿Qué no me prometiste en el altar que te ibas a encargar de que no me faltara nada en la casa?...me falta azúcar”, dice el comediante.