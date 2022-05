¿Eugenio Derbez compró una mansión de 14 mdd en Encino, California? Así reaccionó el comediante

De acuerdo con el portal estadounidense Dirt, especializado en bienes raíces, el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, compró una lujosa mansión ubicada en una zona exclusiva de Encino, en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Supuestamente, el esposo de la cantante Alessandra Rosaldo (integrante de Sentidos Opuestos), se dio este gusto tras el arduo trabajo y éxito que está teniendo en Hollywood.

El protagonista de la serie "La Familia P. Luche", habría adquirido dicha mansión por 14 millones de dólares (más de 280 millones de pesos mexicanos). Según Dirt, fue construida este año, en uno de los vecindarios más privilegiados y costosos de Los Ángeles, California, donde viven otras celebridades como Selena Gomez, Channing Tatum, Kelly Clarkson y muchas más.

El también productor de cine y televisión Eugenio Derbez, padre de los actores Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez (frutos de tres relaciones amorosas diferentes), reaccionó a los rumores de haber comprado una lujosa y costosa mansión.

En su cuenta de Twitter, publicó una imagen del Taj Mahal, un mausoleo ubicado en la India, en la ciudad de Agra, un monumento emblemático de este país, construido en mármol blanco finamente cincelado. A manera de sarcasmo, expresó, "aquí una foto de la casa que dicen que acabo de comprar".

Eugenio Derbez se tomó con humor los rumores de su nueva mansión.

Asimismo, compartió unas imágenes de una gran piscina y jardín, bromeando que estaban dentro de la mansión que según adquirió. "Aquí la alberca de la casa que dicen que me acabo de comprar, los niños los contrato para jugar con Aitana; aquí el jardín de la casa que dicen que me acabo de comprar, en donde me echo mis cascaritas".

El portal DIRT publicó que la propiedad, presuntamente comprada por el hijo de la fallecida actriz Silvia Derbez, fue descrita como "una obra maestra moderna contemporánea". La mansión de tres niveles fue construida en un lote de un poco más de medio acre de tierra.

Tiene siete habitaciones y 10 baños, un conjunto de escalones retroiluminados, que conduce a una imponente puerta de entrada, amplios interiores decorados con pisos de madera noble y accesorios de iluminación de diseñador, acentuados por techos altos y una sala de estar está adornada con una enorme chimenea lineal, bañada en mármol veteado.

También tiene una piscina y un spa ubicado junto a un brasero hundido, una cancha de básquetbol, un centro de barbacoa con bar y un salón con césped, una terraza en la azotea con un brasero, una barbacoa de obra y unas vistas impresionantes.