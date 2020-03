Eugenio Derbez confiesa cómo conoció y se enamoró de Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez entrevistó a su famoso papá Eugenio Derbez para su canal de YouTube, y entre otras cosas, le confiesa cómo conoció a Victoria Ruffo, su madre, y cómo se enamoraron.

José Eduardo Derbez, de 27 años de edad, quiso preguntarle a Eugenio Derbez, su padre, cómo fue la relación que tuvo con su mamá y lo grabó para compartirlo en sus redes sociales.

Eduardo cuenta a su hijo que en aquellos años, cuando se conocieron, Victoria protagonizaba la telenovela Simplemente María al lado de Jaime Garza y ella le preguntó a la actriz fallecida Silvia Derbez (madre de Eugenio), por Eugenio.

Salí con ella y me invita un día a cenar. Yo no era famoso ni tenía dinero, andaba en pesero, no tenía ni coche y ni para el taxi", relata Eugenio.