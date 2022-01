Eugenio Derbez confiesa que lo investigaron por la muerte de Paco Stanley

México. El actor y productor mexicano Eugenio Derbez hace público que años atrás fue investigado por las autoridades, puesto que fue considerado sospechoso de la muerte de Paco Stanley, ocurrida el 7 de junio de 1999.

En entrevista con el programa Ventaneando, Eugenio Derbez, hijo de la primera actriz fallecida Silvia Derbez, sorprende al revelar que tras la muerte de Paco Stanley las autoridades mexicanas lo consideraron sospechoso de su muerte.

"Me llamaron a declarar, yo tuve que ir a declarar como sospechoso y les dije: 'yo no soy enemigo de Paco Stanley’; y me dicen ‘sí, pero es que hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó’, y tuve que ir a declarar, porque fui acusado de que era uno de los señalados”.

Paco Stanley fue asesinado por al menos cinco sujetos, esto tras salir del restaurante El Charco de las Ranas, donde había tomado su desayuno y a más de 22 años del hecho, ni el homicida y las circunstancias del asesinato de Paco aún han sido esclarecidas.

Foto de Internet

Recordemos que también Mario Bezares y Paola Durante, quienes eran amigos y trabajaban con Stanley, también fueron relacionados y señalados de sospechosos y posibles "culpables" del crimen, por lo que estuvieron más de un año en prisión.

Leer más: Carla Estrada dice por qué el nombre de Sergio Andrade no se mencionará en la bioserie de Gloria Trevi

Mario Bezares ha manifestado en varias entrevistas que pretende llevar a la pantalla el caso de Paco Stanley, contado a partir de su amistad con él y lo que vivió sobre su muerte, pero Paul Stanley, hijo de Paco, se ha manifestado inconforme y dice que él es el dueño de los derechos sobre la vida de su famoso papá.