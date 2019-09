Eugenio Derbez cumple el sueño de Tita, una fan muy especial

Eugenio Derbez demostró tener un gran corazón y regalarle a una pequeña fan de nombre Marta Claudia de 7 años de edad (a quien de cariño le dicen "Tita"), uno de los momento más felices de su joven vida. La niña quien se declaró "Derbezfan" tuvo la fortuna de conocer al comediante y productor, gracias al poder positivo que tienen las redes sociales.

Todo comenzó el pasado domingo 1 de septiembre, cuando Claudia González compartió una emotiva publicación en su muro de Facebook donde habló de la enfermedad que tiene su hija, haciendo una especial petición a Eugenio Derbez. "Tita" fue diagnóstica de cardiopatía congénita compleja.

"Hola buenos noches Eugenio, me presento mi nombre es Claudia González Monreal y vivo en San Luis Potosí, se que tú agenda es muy apretada e igual no leas este mensaje, pero confío en que sí, voy a tratar de ser lo más breve, tengo una historia de vida que está conectada a tu trabajo en 'No se aceptan devoluciones', tengo una niña de 7 años llamada Martha Claudia Ríos González y nació con un diagnóstico de una cardiopatía congénita muy compleja, al nacer ella los médicos no dieron muchas esperanzas, fue operada a los 10 días de nacida y es candidata a una próxima operación en la CDMX en Tlalpan, en el Instituto Nacional de Cardiología, su vida es lo más valioso que tengo y soy una madre idéntica a tu papel en la película de 'No se aceptan devoluciones'".

Estoy dedicada en cuerpo y alma a hacer de la vida de mi hija la más feliz, solo somos ella y yo, su papá no pudo con la carga y el compromiso emocional y simplemente, no figura en su vida.

Claudia González mencionó que trabaja muy duro para cumplir todos los sueños de su hija "Tita"; entre sus grandes sueños es conocer la ciudad de París, Francia y conocer a Eugenio Derbez en persona.

Es una Derbezfan, le encantan todas tus películas, ama a la 'Familia P. Luche' y al Longe moco, el 19 de septiembre cumple 8 años y de cumpleaños me pidió poder conocerte.

"No sé ni cómo le voy hacer pero trataré de hacer lo posible por qué tu la conozcas, vimos tu película reciente de Netflix y me volví a identificar en el papel de la madre, el año pasado estuvo internada por varios meses en el Instituto Nacional de Cardiología de Tlalpan, donde vivimos una etapa muy difícil y yo me comporte muy parecido con la mamá de Milagros del Cielo...ojalá leas esto y me puedas ayudar a cumplir el sueño de mi princesa, de antemano gracias por la atención brindada y no me puedo despedir sin mencionar que te admiro no solo por tu carrera actoral y tú inteligencia por llegar tan alto, si no por tu linda relación que tienes como padre con tu linda princesa, es muy afortunada en tenerte y tú en tenerla a tu lado".

Este mensaje se viralizó casi de inmediato y para sorpresa de Claudia, fue contactada por la oficina de relaciones públicas de Eugenio Derbez, para informarle que el mensaje llegó al comediante mexicano y que deseaba poder ayudarla a cumplirle el sueño a su hija.

En Facebook publicó una fotografía desde la central de autobuses, donde comentó: "gracias infinitas a todos...estoy eternamente agradecida con el apoyo brindado, jamás me imaginé que tuviera respuesta tan rápido...en este momento estamos por partir a la CDMX porque el sueño de 'Tita' está apunto de cumplirse".

Horas más tardes se llevaría a cabo el esperado encuentro entre Eugenio Derbez y "Tita".

Luego de saber que los sueños se cumplen si se desean con todo el corazón, la pequeña niña mandó un mensaje de agradecimiento a través de un video en YouTube.

¿Qué es la cardiopatía congénita compleja?

Es uno de los defectos de nacimiento más comunes, son anomalías de la anatomía normal del corazón; se llaman congénitas porque se producen cuando se forma el corazón y se nacen con ellas. En ocasiones son hereditarias debido a alteraciones en los genes y su transmisión en la descendencia. Pero no toda cardiopatía congénita es hereditaria.

También puede ser producida por alteraciones adquiridas o alteraciones medioambientales que afectan durante el estado embriológico de la formación del corazón en el feto, por ejemplo es conocido el efecto del alcohol, diabetes materna o determinados fármacos que pueden producir malformaciones cardiacas.

Los síntomas incluyen frecuencia cardíaca anormal, tono azulado en la piel, inflamación de los tejidos corporales o de los órganos, y dificultad para respirar, para alimentarse y para desarrollarse con normalidad.