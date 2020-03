Eugenio Derbez dispuesto a fumar pipa de la paz con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez aseguró en una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, que estaría dispuesto a limar asperezas con Victoria Ruffo, con quien tuvo una relación amorosa durante cinco años, "yo estoy abierto, yo siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado y ha sido complicado".

El comediante y productor de cine Eugenio Derbez, contó que el estar separado por muchos años de su hijo José Eduardo Derbez ante los problemas con Victoria Ruffo, es algo que le afectó mucho. "Imagínate no ver a mi hijo en no sé cuántos años, eso me duele hasta lo más profundo, no se vale".

Así mismo manifestó estar dispuesto a pedirle una disculpa a la actriz Victoria Ruffo para sanar las heridas del pasado, "luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina".

En una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo la verdad, no que yo me acuerde, pero igual y con todo gusto se las pido…las disculpas.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron en 1989 al trabajar juntos en la telenovela "Simplemente María". Con un hijo en común (José Eduardo Derbez) se separaron en 1997 pasando más de 18 meses en los tribunales, peleando el régimen de visitas y de manutención para su hijo.