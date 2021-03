Eugenio Derbez duda de la vacuna del Covid-19 y por eso no se la quiere poner

México. El actor mexicano Eugenio Derbez, hijo de la fallecida primera actriz Silvia Derbez, está dudoso respecto a ponerse la vacuna del Covid-19, ya que duda de su eficacia. El famoso hizo una transmisión en Instagram y al hablar con el doctor Anthony Fauci intenta aclarar algunas.

Y en entrevista con Despierta América, Eugenio Derbez, quien se inició en el mundo del espectáculo en los años ochenta al participar en programas como Cachún, Cachún, menciona que a pesar de que el doctor le aclaró todas las dudas relacionadas a la vacuna contra el covid-19, aún duda de su eficacia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tenía yo muchas dudas. Yo creo que la vacuna es algo muy personal, no es que esté en contra”, dice Eugenio Derbez, sin embargo aplaude los avances médicos que se hicieron en torno al coronavirus para lograr crear una vacuna para combatir el virus.

Leer más: Alessandra Rosado, esposa de Eugenio Derbez, revela cuántas cirugías se ha practicado

Eugenio Derbez tiene decidido no ponerse la vacuna del Covid-19, al menos por ahora, y dice que se considera ascéptico respecto a dicha vacuna y no está convencido de su efectividad, por ese, entre otros motivos, no quiere ponérsela.

Sí está comprobado, uno, que la vacuna no evita que te contagies. O sea, de todas maneras te contagias a pesar de que estás vacunado. Lo único que hace es que suaviza los síntomas”, dice Derbez en Instagram.

Tengo un estilo de vida muy sano y siento que mi cuerpo puede ser también, si me llego a contagiar, que genere los anticuerpos necesarios y tal vez no necesite la vacuna”, dice Derbez a Despierta América.

Foto de Instagram

Por otro lado, Derbez, quien tiene 59 años de edad, estrena imagen y ahora luce con un corte de pelo distinto, no usa barba además, y muchos usuarios en las redes tras verlo lo tacharon de ridículo, puesto que ese look no va con él, ya que no es un jovencito, sin embargo luce bastante joven.

Jajajajajajajaja se quiere ver joven como el hijo", "No le queda, ese corte es muy audaz, por lo que es apropiado para rostros más jóvenes o para luchadores de lucha libre", "Me parece otro viejo con crisis de la edad media", le escribieron a Eugenio Derbez.

Eugenio se ha consolidado como uno de los mejores actores de México y ahora triunfa en Estados Unidos. Recordemos que en su país natal intervino en programas como Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche, y de estos salieron a la luz personajes como Eloy Gameno, Armando Hoyos y Julio Esteban, con los que se ha quedado en la memoria y gusto del público.

En Estados Unidos, donde lleva viviendo varios años ya, Derbez ha actuado en películas como No se aceptan devoluciones, Milagros del cielo y Hombre al agua, y en ese país sigue adelante con su carrera como actor, escritor y productor, afortunadamente con buenos resultados.

Su más reciente participación en cine es en la película CODA, la cual se estrenó el pasado 28 de enero de 2021, producción que triunfó en Sundance; según reporte en distintos portales de noticias, la cinta conquistó el máximo galardón del público, del jurado y premios para la dirección y el reparto.

CODA recibió las mejores críticas por parte de la pensa internacional y para encarnar al personaje que Derbez hace en ella tuvo que aprender a tocar piano, dirección de coro y a dirigir una orquesta, además de aprender a dar clases de canto y lenguaje a señas, lo dio a conocer él en Instagram.

Leer más: ¿Conoce Aitana los personajes que su papá ha hecho en la televisión?.

Es una película pequeña, independiente, que se hizo con muy poco presupuesto, en la cual participo. Habla acerca de una familia de sordomudos, basada en historias reales. Se llama CODA porque en inglés significa Child of deaf adults, Hijo de padres sordos."

Y en redes sociales Derbez recibió felicitaciones por parte de amigos y fans, una vez enterados del reconocimiento citado y le expresan que es motivo de orgullo para los mexicanos una vez más, ahora con su participación en CODA.

Suscríbete aquí a DISNEY PLUS