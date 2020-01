Eugenio Derbez felicita a Consuelo Duval al estilo Familia P.Luche

Este fin de semana la querida Consuelo Duval cumplió 51 años de vida; al ser un momento tan especial recibió muestras de amor y afecto por parte de su familia, amigos y seguidores. Una de las felicitaciones más especiales y que no podía faltar, fue la de su entrañable amigo Eugenio Derbez.

En su feed de Instagram el comediante y productor de cine publicó una fotografía junto a Consuelo Duval, con el siguiente mensaje: "tengo la fortuna de conocer al gran ser humano que eres, tu gran corazón y lo que hay en tu interior, aunque después de tantos años todavía no logro descubrir al 'Chucky' que traes atorado en la garganta cuando te ríes".

Felicidades Consuelo, eres la tarada que yo quiero más.

La comediante, quien diera vida a "Federica Dávalos de P. Luche" en la serie "La Familia P.Luche", respondió al emotivo mensaje de Eugenio Derbez. "Te amo, gracias por hacer feliz mi cumpleaños, gracias por estar y por todo que me has enseñado".

Siguiendo con las publicaciones en redes sociales con motivo de su cumpleaños, Consuelo Duval posteó un video donde muestra su primer acercamiento a la televisión cuando solo tenía 12 años de edad. La actriz escribió: "feliz cumpleaños a esa niña de doce años que no entendía el poder de las palabras que estaba cantando, que moría por Xavier (el de Menudo) que era integrante de la banda de las hormiguitas en Tlatelolco, que estudiaba en la secundaria técnica #12 y bailaba tahitiano y hawaiano le diría...'¿no tengas miedo eh?, vas a llegar a ser una mujer increíble, te van a vestir de 'peluche', 15 años seguidos vas a ser una 'cabrona' en el escenario y una 'naca muy querida.

Y en tu país y más allá te van a amar, porque entrarás a sus casas y te van a sentir parte de su familia por tantas risas juntos.

"Te vas a seguir haciendo pipi cada vez que te sorprendan las carcajadas y vas a conocer a seres humanos maravillosos, no tengas miedo, no te rindas y en 40 años me voy a autofelicitar en una red social que se llamará instagram, celebro mi vida y tenerte en ella chingaderita, gracias por tanto", resaltó Consuelo Duval.