Eugenio Derbez feliz de que Patricia Navidad se quede sin Twitter

Eugenio Derbez de 59 años de edad desató la locura en redes sociales, esto después de haberse burlado Patricia Navidad de 47 a quien se le suspendió su cuenta de Twitter por los diversos comentarios que hizo en torno a los disturbios ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos, donde ella al parecer estaba a favor, lo que causó el disgusto de miles de internautas.

Regresando con Eugenio Derbez originario de la Ciudad de México, realizó una búsqueda en el Twitter de Patricia Navidad el cual aparece como suspendido, es por eso que el actor decidió burlarse de la situación con el siguiente mensaje, el cual fue alabado por los tuiteros quien no solo le dieron like, sino que retuitearon el mensaje del también comediante.

Tanto que “El Grinch” intentó acabar con la Navidad... y fue Twitter quien terminó con ella, escribió Eugenio Derbez en Twitter, donde cuenta con más de doce mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, con los cuales apoyaron el comentario del también productor quien al parecer no estaba del todo de acuerdo con los mensajes que lanzaba la actriz nacida en Sinaloa.

"Supongo que la libertad de expresión no aplica para todos... que curioso. No sé porque están festejando esto, miedo deberia de darles que los esten callando", "Si pero todos están conscientes que Paty navidad se pasaba de la raya en comentar cosas sobre el covid ,que no existía cuando sabemos perfectamente que sí que está matando a tanta gente fue una mujer inconsciente que no pensó en la grave de las cosas y ahí están las consecuencia", le escribieron a Patricia Navidad.

Aunque muy pocas veces Eugenio Derbez se ha metido en polémicas está dio mucho de que hablar, ya que algunos internautas si apoyaron al mexicano, mientras que otros se le fueron encima al histrión, pues no les parece justo que las redes sociales bloqueen la libertad de expresión, esto con tal de defender a Patricia Navidad de todo lo que se dice sobre ella.

Y es que desde hace meses, Patricia Navidad había comentado desde hace meses, que todo lo relacionado con el coronavirus, se trata de un supuesto orden mundial por parte de poderosas élites que quieren gobernar a la humanidad, es por eso que la actriz de telenovelas como La Fea Más Bella, ha mencionado en su Twitter que ella no cree para nada en la enfermedad.

Pero eso no es todo, pues Patricia Navidad, lejos de quedarse callada de las acusaciones que se hacen en su contra por parte de los haters, ella les ha dicho que si no desean escucharla se pueden ir a otra cuenta, pues ella seguirá diciendo lo que piensa sobre todo lo relacionado con el coronavirus y los disturbios ocurridos en Estados Unidos.

Otra de las cosas que ha molestado demasiado a los internautas en redes sociales, es que Patricia Navidad ha estado en algunos aeropuertos sin cubre bocas, confirmando una vez más que no cree nada sobre la pandemia de coronavirus, por lo que no solo ha ocasionado el enojo de los internautas, sino la molestia de algunos colegas del espectáculo.

Regresando con Eugenio Derbez se ha convertido en uno de los actores mexicanos más reconocidos en Hollywood, debido a los diversos proyectos que ha realizado en la pantalla grande, además muchos de sus fans lo siguen admirando por no perder el carisma que siempre lo ha caracterizado en la pantalla chica desde años.

Eugenio Derbez feliz por la cuenta suspendida de Paty Navidad

Ahora hablemos de su matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo, el cual es uno de los más sólidos del espectáculo mexicano y es que ver a los dos famosos en redes sociales donde son muy famosos, enamoran a cualquiera por lo bien que se llevan, además procrearon a una pequeña de nombre Aitana que es igual de popular que toda la dinastía Derbez.