Eugenio Derbez habla sobre pleito con Televisa y Emilio Azcárraga Jean a quien considera su amigo

Eugenio Derbez de 60 años de edad, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y se armó tremendo zafarrancho al preguntarle sobre la polémica con Emilio Azcárraga Jean, con quien tuvo una "charla" en Twitter, donde hablaron del veto del artista el cual se dio de la noche a la mañana.

Y es que Eugenio Derbez confesó que ya tenía pactadas unas entrevistas con Televisa las cuales se cancelaron minutos después tras dichos comentarios, Emilio Azcárraga Jean le contestó por medio de Twitter donde se dijeron varias cosas por las cuales el histrión estaba castigado, pero respondió ante la polémica en Venga la Alegría.

Es un tema delicado, entonces no quiero hablar, voy a responder en mis redes en una media hora ahorita en cuanto pase seguridad, voy a responder en mis redes así es que prefiero no hablar aquí voy a responder en mis redes, pero lo único que quiero decirles es que siempre he tenido muy buena relación con la empresa y más con el señor Azcárraza lo considero mi amigo es todo lo que puedo decir", comentó Eugenio Derbez.

Hay que recordar que Eugenio Derbez deduce que su veto se debe a toda la polémica en relación con el Tren Maya, pero Emilio Azcárraga Jean dejó entre ver que otra de las razones por las que el ahora productor de Hollywood está molesto se debe a los derechos de La Familia Peluche.

Otra de las cosas que se han dicho sobre esta polémica es que supuestamente a Eugenio Derbez se le subió la fama de Hollywood, pero sus fans lo han defendido a capa y espada, pues consideran que aún tiene los pies sobre la tierra, ya que siempre ha compartido humildad con quienes lo rodean.

"Eugenio está enojado porque no le dieron publicidad a su película y ese es su berrinche y quiere llamar la atención así haciendo la víctima, que no se le olvide que el llego hasta donde está gracias a Televisa porque sin televisa no hubiera sido nadie y ahora los ataca que mal", "No sé por qué le dan tanta importancia a este nefasto " actor ", escriben las redes.