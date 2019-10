Eugenio Derbez hace inesperada confesión sobre José Eduardo

Eugenio Derbez sostuvo una profunda charla con sus hijos mayores, donde recordó lo mucho que sufrió cuando Victoria Ruffo le quito la patria potestad de su hijo José Eduardo Derbez, lo que le impidió verlo crecer.

Esta plática ocurrió durante el último episodio del reality show "De Viaje con los Derbez", donde el comendiante mexicano aseguró haber sufrido mucho por no poder estar cerca de su hijo, fruto de su entonces relación amorosa con la actriz Victoria Ruffo. "El reto más grande en este viaje era quizá José Eduardo, porque a mí me quitaron la patria potestad, entonces fue muy duro verlo crecer a la distancia, lo veía cuando se me permitía".

Eugenio Derbez resaltó lo orgulloso que está del hombre en el que se ha convertido su hijo, quien actualmente tiene 29 años de edad.

Me angustiaba que José Eduardo ahora en el viaje se sintiera un poquito fuera de lugar, pero en este viaje me enseñó que el que más me preocupaba, hoy es el que me preocupa menos.

"Que el que yo sentía que no estaba en el camino correcto, es al que siento más ubicado y me siento muy orgulloso", narró el también productor cinematográfico".

Por su parte José Eduardo Derbez, en el último episodio del reality, señaló que le faltó convivir más con su papá cuando estaba en pleno crecimiento tanto física como emocionalmente.

Siempre que nos despedíamos de papá era muy fuerte, me acuerdo que mis hermanos y yo llorábamos muchísimo y la despedida con él era de ‘híjole a ver cuándo’ (volverían a verlo).

"Le llorábamos bastante, de mi parte mi mamá siempre me dio todo, me dio mucho amor pero creo que siempre va a hacer falta que los papás separen más los pleitos y puedas ver más a tu papá", comentó el también hijo de Victoria Ruffo.