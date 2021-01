Eugenio Derbez le juega tremenda broma a Alessandra Rosaldo

México.- Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una de las parejas más queridas del medio del espectáculo, esto por ser tan divertidos entre ellos y siempre mantenerse sólidos ante cualquier adversidad y es que, además de ser dos celebridades muy queridas, su relación es muy transparente ante sus millones de seguidores.

A través de las redes sociales la pareja se ha encargado de mostrarse de lo más abierta ante las cuestiones familiares y la forma en la que llevan muy bien su relación, siempre revelando los momentos más divertidos y hasta sus más curiosos secretos.

Esto no ha sido la excepción recientemente, ya que a través de TikTok reveló que no le gusta que le cambien el nombre y menos si es su esposo, por lo que él decidió jugarle una tremenda broma que la hizo molestarse, pero después reírse a carcajadas por las ocurrencias de su esposo.

Resulta que Derbez llamó a la madre de su hija Aitana "Sandrita", lo que logró una reacción desconcertada de parte de Rosaldo y de inmediato le cuestionó al respecto. "Te estás confundiendo de mujer", expresó la cantante de Sentidos Opuestos y él de inmediato le dijo "¿No te llamas Alessandra?, bueno pues hay días en los que te digo Ale y otros en los que te digo Sandra. Ale-ssandra... bueno, pues hoy decidí decirte Sandra porque descubrí que tienes dos nombres", expresó.

La broma de Eugenio Derbez a Alessandra Rosaldo hizo reír a carcajadas a sus seguidores en redes sociales, quienes expresaron que tienen una de las mejores relaciones, incluso, les aplaudieron seguir adelante pese a las críticas que hicieron sobre la forma en que se llevan.

¿Cómo se enamoraron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Hace algunos meses, durante el programa de Omar Chaparro, Tu-Night, Rosaldo reveló cómo fue que se enamoró de Derbez, dejando a los fanáticos de esta querida pareja enternecidos y creyendo de nueva cuenta en el amor, ya que, a pesar de los altos y bajos, siguen de pie juntos y más unidos que nunca.

La cantante que ganó gran reconocimiento tras ser la vocalista de Sentidos Opuestos dijo que su esposo es un hombre diferente a los demás. "Eugenio fue completamente diferente a todos los hombres con los que me había relacionado", señaló la también actriz durante el programa.

Asimismo, habló sobre cómo fue que se enamoró de él: "Ya nos conocíamos, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en Vecinos y que él también estaba actuando por primera vez ahí, pero ese día fue de ‘Hola’... algo muy extraño, Fue mutuo, casi amor a primera vista. Yo tenía novio", confesó.

Tras lo último revelado, Chaparro supuso que en esa relación todo iba mal, aunque ella lo negó. "Pues no iba mal. Era un chavo que se llama Eduardo, no es del medio, no era conocido", dijo Alessandra sobre su antigua relación.

Finalmente, Chaparro le confesó a Rosaldo que él se dio cuenta del enamoramiento de ellos dos, aunque Derbez lo mantenía en secreto, pero en el Mundial de 2006 de Alemania, él le cuestionó al comediante y éste le dijo toda la verdad, lo que lo dejó muy sorprendido, pues no se la podía creer.

Omar Chaparro es uno de los grandes amigos de Eugenio Derbez, por ese motivo Alessandra Rosaldo no dudó en abrir su corazón ante él y para finalizar, él elogió su relación y el gran amor que se tienen. "Celebro su amor y se los he dicho muchas veces. La mejor prueba de su amor es Aitana, tiene lo mejor de los dos esa niña, es un ángel", finalizó Omar durante el programa.