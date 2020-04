Eugenio Derbez: lo que digo es verdad, sí hay ordenes que se diga lo contrario ya no está en mi

Eugenio Derbez de inmediato escuchó la grabación que le mandó la titular, Desirée Sagarnaga quien le pidió de la manera más atenta no lanzar mensajes de pánico a los ciudadanos después de decir que una clínica de Tijuana pedia ayuda, pues no podían con el coronavirus (Covid-19), ya que su personal no tenía protección para atender los casos.

Ahora el histrión no se quedó callado y dijo que sí dice la verdad asegurando que hay personas que esconden la verdad sobre la pandemia que está atravesando México y el mundo entero desde hace semanas.

"Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Socia de Baja California y me pidieron que por favor difundiera los ayudara a difundir esta carta en donde estaba rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían...", dice Derbez.

‼️ACLARACION de Eugenio Derbez sobre el VIDEO para ayudar a la clínica 20 de Tijuana‼️



✅COMPARTAN por favor. pic.twitter.com/E5vRTIInZr — MUNDO México (@MUNDOMexico_) April 13, 2020

Tras la declaración de Eugenio se justificó y dijo que su único objetivo era ayudar, pues no esta interesado en tener algún beneficio con tal de que los demás estén bien volviendo asegurar que todo es verdad.

"Quiero decirles a todos que lo que digo es verdad, si hay ordenes de que digan lo contrario, pues ya no está en mí yo nomás estoy pasando el recado lo único que quiero es ayudar a la comunidad, yo me dedicó hacer reír a mi no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie y lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar...", dijo el actor.

Te puede interesar

Madonna de luto por la pérdida de tres allegados debido al coronavirus

Danna Paola se cambia de look durante la cuarentena

Andrea Bocelli llena con música la vacía Catedral de Milán, Italia